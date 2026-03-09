Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp xăng dầu bán đúng giá niêm yết, cấm găm hàng

Các doanh nghiệp xăng dầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là về chất lượng xăng dầu, niêm yết và bán đúng giá. Cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm hành vi găm hàng, dừng bán không lý do.

Ngày 9-3, trước diễn biến phức tạp của tình hình năng lượng thế giới và nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trong nước, UBND TP Hà Nội đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp của thành phố tăng cường các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội đảm bảo nguồn cung phục vụ người dân dù đối mặt với khó khăn do biến động của giá thế giới. Ảnh: QUỐC KHÁNH

UBND TP Hà Nội giao Sở Công thương chủ trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu; yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là về chất lượng xăng dầu, niêm yết và bán đúng giá; kiên quyết xử lý các trường hợp găm hàng, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc dừng bán không có lý do, gây đứt gãy nguồn cung cục bộ.

UBND các xã, phường phối hợp lực lượng quản lý thị trường thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các cửa hàng xăng dầu; kịp thời hỗ trợ phân luồng giao thông khi có đông người mua, xử lý triệt để tình trạng bán xăng dầu bằng chai, lọ trái phép trên đường phố.

Đồng thời, thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và bán lẻ xăng dầu nâng cao trách nhiệm, bảo đảm nguồn hàng đầy đủ, liên tục cho hệ thống phân phối; tuân thủ nghiêm quy định về đo lường, chất lượng và thời gian mở cửa bán hàng.

Các cơ quan truyền thông tăng cường thông tin tới người dân, khuyến khích sử dụng nhiên liệu tiết kiệm và ưu tiên các phương tiện giao thông công cộng nhằm giảm áp lực lên nguồn cung xăng dầu trong giai đoạn hiện nay.

