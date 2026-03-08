Gia Lai xử lý nếu phát hiện găm hàng, bán sai giá xăng dầu

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, yêu cầu xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi găm hàng, bán sai giá.

Chiều tối 8-3, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai Dương Minh Đức, cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Lực lượng quản lý thị trường Gia Lai tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu

Qua đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá bán xăng dầu để tham mưu giải pháp bảo đảm nguồn cung. Đồng thời chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, bán sai giá, kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm chất lượng.

Công an tỉnh được giao chủ trì đấu tranh các hành vi đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, tàng trữ và buôn bán xăng dầu trái phép; phát hiện, triệt phá các đường dây pha chế xăng dầu trái phép quy mô lớn. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với các đơn vị quản lý cửa khẩu, hải quan tăng cường kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ và buôn bán trái phép xăng dầu...

Ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường đồng loạt tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Trường hợp phát hiện hành vi găm hàng, tự ý tăng giá sẽ bị xử lý nghiêm.

Cảnh đông đúc tại cửa hàng xăng dầu ở đô thị Quy Nhơn

“Chúng tôi đã quán triệt và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đội trưởng quản lý thị trường. Nếu để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá trái quy định trên địa bàn thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn”, ông Lê Hồng Hà nhấn mạnh.

NGỌC OAI