Gia Lai, Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra thị trường xăng dầu

Trước những biến động về thị trường, giá cả và nguồn cung xăng dầu, ngành chức năng hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang ra quân đồng loạt kiểm tra, giám sát nhằm điều phối thị trường.

Ngày 9-3, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai cho biết, đã có báo cáo nhanh về tình hình giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn gửi UBND tỉnh và Sở Công thương để nắm bắt, chỉ đạo.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra kinh doanh xăng dầu ở các cảng cá. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Theo Chi cục QLTT Gia Lai, hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cơ bản ổn định; chưa ghi nhận tình trạng cây xăng đóng cửa, ngừng bán trái quy định; đầu cơ găm hàng hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Cửa hàng xăng dầu duy trì hoạt động, cung ứng cho người dân ở đô thị Quy Nhơn, Gia Lai. Ảnh: NGỌC OAI

Ngư dân Gia Lai nỗ lực tiếp nhiên liệu, hàng hóa, ngư cụ vươn khơi bám biển. Ảnh: NGỌC OAI

Cùng ngày (9-3), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn do 7 thương nhân phân phối chiếm khoảng 95% thị phần và 6 thương nhân đầu mối chiếm khoảng 5% thị phần. Qua kiểm tra, các doanh nghiệp cơ bản thực hiện đúng quy định về giá bán lẻ.

Lực lượng QLTT cũng tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, thời gian bán hàng và điều kiện kinh doanh; xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, tự ý cắt giảm thời gian bán nhằm đảm bảo thị trường ổn định.

Cửa hàng xăng dầu ở Quảng Ngãi đang duy trì hoạt động, đảm bảo nguồn xăng dầu các phương tiện

Đẩy mạnh sản xuất xăng sinh học E10 Theo đại diện Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR, Quảng Ngãi), đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất. Lãnh đạo BSR cho biết, việc đẩy mạnh sản xuất xăng sinh học không chỉ góp phần ứng phó nguy cơ thiếu hụt năng lượng, mà còn thực hiện lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sạch theo chỉ đạo của Chính phủ. Nhà máy Nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung đang tái hoạt động trở lại. Ảnh: NGỌC OAI

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, từ ngày 1-6-2026, toàn bộ xăng không chì lưu thông tại Việt Nam sẽ được phối trộn thành xăng sinh học E10, phục vụ hơn 80 triệu phương tiện giao thông trong cả nước.

NGỌC OAI - NGUYỄN TRANG