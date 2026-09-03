Sáng 3-9, giá vàng trong nước giảm mạnh sau kỳ nghỉ lễ

Giá vàng trong nước giảm mạnh sau kỳ nghỉ lễ (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty PNJ giảm 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm giá vàng miếng SJC 1,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều, niêm yết ở mức 144,4 triệu đồng/lượng mua vào và 147,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC 100.000 đồng/lượng chiều mua và 800.000 đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 144,4 triệu đồng/lượng mua vào và 147,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty PNJ giảm 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng giảm giá vàng nhẫn 1,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều, xuống còn lên 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 100.000 đồng/lượng chiều mua và 600.000 đồng/lượng chiều bán, báo giá ở mức 144,4 triệu đồng/lượng mua vào và 147,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 3-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.413,74 USD/ounce, tăng 26 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 2-9. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 139,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 7,3-7,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh từ mức đáy một tháng ở mức 4.280 USD/ounce vào ngày 1-9, thấp nhất kể từ đầu tháng 8. Sau khi tăng 59 USD/ounce trong phiên giao dịch tại New York đêm 2-9, giá vàng trên thị trường châu Á sáng 3-9 (giờ Việt Nam) tiếp tục đi lên, quanh 4.400 USD/ounce.

Đà phục hồi của giá vàng thế giới diễn ra trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm khỏi mức cao thiết lập trong phiên trước, trong khi nhà đầu tư chờ thêm các số liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần này. Dự kiến, Bộ Lao động Mỹ sẽ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 thứ Sáu (giờ địa phương).

Giới phân tích nhận định, báo cáo việc làm phi nông nghiệp được xem là dữ liệu quan trọng bởi có thể cung cấp thêm manh mối về sức khỏe thị trường lao động Mỹ và định hướng lãi suất của Cục Dự trự liên bang Mỹ (Fed).

Số liệu việc làm mạnh có thể củng cố kỳ vọng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, đẩy USD và lợi suất trái phiếu tăng, qua đó gây sức ép lên giá vàng. Ngược lại, số liệu yếu có thể làm gia tăng kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách, hỗ trợ giá vàng.

NHUNG NGUYỄN