Ngày thứ ba kỳ nghỉ lễ: Sức mua tăng mạnh

Ngày 31-8 (ngày thứ ba kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9), các trung tâm thương mại, siêu thị và khu mua sắm tổng hợp tại TPHCM trở nên nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Người dân tranh thủ kỳ nghỉ để mua sắm, ăn uống, xem phim, vui chơi cùng gia đình, nhiều nơi đông khách đến tận đêm khuya.

Săn hàng giá tốt, vui chơi cả ngày

Chiều muộn 31-8, tại Emart Phan Văn Trị (phường An Nhơn, TPHCM), khách hàng tấp nập mua sắm tại các quầy thực phẩm, hàng tiêu dùng và thời trang. Theo chị Lê Ngọc Anh (ngụ xã Hóc Môn), gia đình chị chọn ở lại thành phố nên tranh thủ đi siêu thị và trung tâm thương mại. “Ngày thường phải cân nhắc kỹ, nhưng dịp lễ có nhiều chương trình giảm giá, tiết kiệm được hơn 300.000 đồng cho đợt mua sắm”, chị Ngọc Anh cho biết.

Khách săn hàng giảm giá tại AEON Tân Phú Celadon (TPHCM), ngày 31-8. Ảnh: THI HỒNG

Tại nhiều trung tâm thương mại, các cửa hàng thời trang, giày dép, mỹ phẩm… đã tung chương trình giảm giá 30%-70% tùy thương hiệu, sản phẩm. Nhóm hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, sữa, nước giải khát và hàng tiêu dùng thiết yếu được tăng khuyến mãi. Nhiều siêu thị áp dụng hình thức mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, combo tiết kiệm, tặng voucher hoặc phiếu mua hàng. Các hệ thống lớn như Saigon Co.op, GO!, AEON, MM Mega Market, Bách hóa xanh… đồng loạt tăng chương trình ưu đãi, giúp người dân có thêm lựa chọn trong mức chi tiêu phù hợp. Trong khi đó, AEON Việt Nam điều chỉnh thời gian hoạt động tại nhiều trung tâm, mở cửa sớm hơn và đóng cửa trễ hơn ngày thường để phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi của khách.

Không khí nhộn nhịp diễn ra tại các khu ẩm thực, rạp chiếu phim, khu vui chơi trong nhà như Emart, AEON, Vincom… Nhiều gia đình dành trọn buổi chiều và tối tại trung tâm thương mại, vừa ăn uống, mua sắm vừa xem phim, tham gia các trò chơi dành cho trẻ em. Có nơi lượng khách vẫn đông khi bước sang buổi tối, tạo nên không khí vui lễ sôi động. Ước tính sơ bộ từ một số siêu thị, trung tâm thương mại, lượng khách đến trong 3 ngày nghỉ lễ tăng từ 70%-150%, có nơi tăng gấp đôi so với ngày thường, đẩy sức mua tăng từ 15%-40% tùy nơi.

Kích cầu đi đôi với giữ giá

Để hỗ trợ người tiêu dùng và duy trì sức mua, nhiều doanh nghiệp bán lẻ liên tục triển khai chương trình giảm giá, combo tiết kiệm, bán hàng giá tốt. Không chỉ các hệ thống bán lẻ lớn, mà 3 chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức cũng chủ động điều tiết nguồn hàng, kiểm soát chất lượng, bảo đảm nguồn cung ổn định với mức giá hợp lý, góp phần đưa hàng hóa từ chợ đến bàn ăn với chi phí phù hợp.

Người tiêu dùng chọn mua gạo giảm giá tại Emart Phan Văn Trị, tối 31-8. ẢNH: THI HỒNG

Theo định hướng của ngành Công thương TPHCM, chương trình khuyến mãi tập trung được xây dựng theo lộ trình 5 năm, giai đoạn 2026-2030, thay vì triển khai riêng từng năm. Cách làm này nhằm tạo một kế hoạch kích cầu xuyên suốt, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng, xây dựng chương trình bán hàng và người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận hàng hóa với giá tốt. Trong đó, chương trình Kết nối cung cầu và Shopping Season được xác định là những hoạt động kích cầu chủ lực, tổ chức thành hai đợt mỗi năm. Thành phố cũng định hướng gắn mua sắm với văn hóa, du lịch và giải trí, qua đó mở rộng không gian tiêu dùng, kéo dài thời gian lưu trú và chi tiêu của người dân, du khách; đồng thời tạo thêm đầu ra cho sản xuất, phân phối và dịch vụ.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, bên cạnh các chương trình giảm giá, khuyến mãi trong kỳ nghỉ lễ 2-9, nhiều doanh nghiệp lớn đã chuẩn bị các chương trình kích cầu theo mùa, tập trung vào những tháng cuối năm. Việc duy trì các đợt kích cầu liên tục được kỳ vọng không chỉ giữ chân dòng khách mà còn tạo thêm động lực để người dân mở rộng chi tiêu, qua đó phục hồi sức mua và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Song song với kích cầu, TPHCM tiếp tục duy trì chương trình bình ổn thị trường đối với 24 nhóm hàng thiết yếu, với giá bán thấp hơn tối thiểu 5% so với thị trường. Thành phố đẩy mạnh kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và hệ thống phân phối nhằm rút ngắn khâu trung gian, tiết giảm chi phí và hạn chế áp lực tăng giá đến tay người tiêu dùng. Các chương trình bán hàng lưu động tại khu công nghiệp, khu chế xuất tiếp tục được mở rộng, đưa hàng thiết yếu đến gần người lao động với mức ưu đãi 20%-50%. Các giải pháp này vừa hỗ trợ nhóm thu nhập nhạy cảm với giá cả, vừa mở rộng sức mua tại những khu vực tập trung đông người lao động.

THI HỒNG