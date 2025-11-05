Sáng 5-11, giá vàng tiếp tục lao dốc

Kinh tế

Mở cửa phiên giao dịch ngày 5-11, giá vàng trong nước giảm mạnh 1,2 triệu đồng cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên ngày hôm qua.

Theo đó, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với giá giao dịch chiều 4-11, báo giá ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC cũng giảm 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện giá giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 142,2 triệu đồng/lượng mua vào và 144,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Phú Quý có mức giảm mạnh hơn lên tới 1,4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với giá chốt phiên hôm qua, hiện giao dịch ở mức 143,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 146,8 triệu đồng/lượng chiều bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 5-11 (giờ Việt Nam) đứng ở mức 3.940,7 USD/ounce, giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 126,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 18,3 - 20,4 triệu đồng/lượng.

