Sáng nay 23-4, Báo SGGP tổ chức tọa đàm: “Nắn dòng kiều hối vào hạ tầng”

Hiện có hơn 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có khoảng 2,3 triệu người có liên hệ với TPHCM. Chính những đồng bào ở xa quê hương đã và đang góp phần đem lại thêm nguồn lực cho đất nước, cho thành phố.

Đó là lượng kiều hối chuyển về TPHCM năm 2023 đạt 9,46 tỷ USD, tăng 43,3% so với năm 2022 - cao gấp 3 lần so với nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào TPHCM. Trong quý 1 năm nay, kiều hối về TPHCM tiếp tục lập kỷ lục mới, đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng 35,4% so với cùng kỳ. So với các nguồn vốn khác, kiều hối luôn có giá trị lớn và có tính ổn định cao hơn.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, hạ tầng của TPHCM đang là điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, nguyên nhân chính là thiếu vốn. Trong bối cảnh đó, kiều hối là tiền của người dân nên việc sử dụng như thế nào là quyền của người dân nhưng dưới góc nhìn vĩ mô, việc Nhà nước cần có chính sách để phát huy nguồn lực này là hết sức cần thiết.

Về vấn đề này, Báo SGGP đã tổ chức loạt bài Nắn dòng kiều hối vào hạ tầng, đăng từ ngày 15 đến ngày 18-4, thu hút sự quan tâm của bạn đọc.

Tiếp nối vệt thông tin, Báo SGGP tiến hành tổ chức tọa đàm “Nắn dòng kiều hối vào hạ tầng”.

Buổi tọa đàm mong muốn tiếp tục ghi nhận rộng rãi những ý kiến đóng góp tâm huyết của Ngân hàng Nhà nước, các sở ngành, chuyên gia, kiều bào, doanh nghiệp… góp phần tìm ra những giải pháp khả thi để hiến kế xây dựng cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý huy động hiệu quả “nguồn lực vàng” kiều hối vào sự phát triển hạ tầng của thành phố nói riêng và kinh tế của cả nước nói chung. Qua đó, góp phần thúc đẩy TPHCM cùng cả nước phát triển nhanh và bền vững.

HẠNH NHUNG