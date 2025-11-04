Sáp nhập, nâng cấp cơ sở y tế: Giảm manh mún, tăng hiệu quả phục vụ

Nhằm đáp ứng với mô hình dân số đô thị đặc thù và tối ưu nguồn lực y tế công lập, ngành y tế TPHCM đang triển khai kế hoạch sáp nhập, tổ chức lại hệ thống bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả và bền vững.

Chuyển đổi, nâng cấp bệnh viện cũ

Nhiều năm qua, các bệnh viện tuyến cuối của thành phố như Ung bướu TPHCM, Từ Dũ, Phạm Ngọc Thạch, Tâm thần TPHCM… luôn trong tình trạng quá tải. Mỗi ngày, hàng ngàn người bệnh từ miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và ĐBSCL đổ về các bệnh viện tuyến cuối này khám chữa bệnh.

TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, cho biết, mặc dù bệnh viện đã quá tải nhưng số lượng người bệnh đến khám có xu hướng tăng. Dự kiến trong năm 2025, lượng người bệnh tăng khoảng 20% so với năm 2024.

“Năm 2023, cơ sở 2 của bệnh viện đã đưa vào hoạt động với quy mô 1.000 giường theo tiêu chuẩn quốc tế cùng nhiều máy móc hiện đại, nhằm giảm quá tải cho cơ sở 1. Tuy nhiên, số lượt người bệnh gia tăng, bệnh viện đã phải kê thêm 200 giường”, TS-BS Diệp Bảo Tuấn chia sẻ.

Tương tự, Bệnh viện Từ Dũ mỗi năm tiếp nhận hơn 1 triệu lượt khám bệnh, trong đó khoảng 60% là người dân từ các tỉnh.

Qua ghi nhận, hầu hết người bệnh phải di chuyển quãng đường xa để tiếp cận dịch vụ y tế tuyến cuối, vừa tốn thời gian, chi phí, vừa tăng áp lực cho hệ thống y tế tại trung tâm TPHCM. Trong khi đó, các bệnh viện tại Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) xuống cấp và vắng người.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, việc mở rộng cơ sở ra khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) giúp dịch vụ y tế chuyên sâu tiếp cận gần hơn với người dân, phù hợp bối cảnh dân số vượt 13,6 triệu người sau hợp nhất.

Nhân viên Trung tâm y tế khu vực Thủ Đức (TPHCM) thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi. Ảnh: MINH NAM

Hiện ngành y tế thành phố đã đề xuất và được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương mở rộng mạng lưới bệnh viện tuyến cuối ra các khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụ thể, Bệnh viện Ung bướu sẽ đặt cơ sở 3 tại Bệnh viện Bà Rịa cũ; Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương sẽ phát triển cơ sở 2 tại Bệnh viện Lê Lợi. Đồng thời, bộ phận chuyên môn của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Tâm thần TPHCM sẽ tiếp quản hai cơ sở y tế bị bỏ hoang tại Bình Dương (trước đây) để nhanh chóng phục hồi, khai thác trở lại.

“Sở Y tế đang thực hiện các thủ tục tiếp nhận, bàn giao Bệnh viện Giao thông vận tải TPHCM. Sau khi hoàn tất công tác tiếp nhận, sở sẽ xem xét và đề xuất phương án sáp nhập Bệnh viện Giao thông vận tải TPHCM thành cơ sở 2 của Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

Việc mở rộng mô hình “bệnh viện hạt nhân” là giải pháp đột phá. Thay vì xây thêm bệnh viện mới tốn kém, tận dụng thương hiệu và năng lực của bệnh viện tuyến cuối sẽ nhanh chóng thu hút người bệnh, đảm bảo chất lượng điều trị; đồng thời giảm áp lực cho trung tâm, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố PGS-TS-BS TĂNG CHÍ THƯỢNG

Sáp nhập, giải thể nhiều cơ sở y tế

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, sau hợp nhất, Sở Y tế TPHCM có 9 phòng chuyên môn, 2 chi cục và 124 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Tuy nhiên, từ ngày 1-9 giảm 6 đơn vị sự nghiệp công lập so với thời điểm 1-7-2025, từ 124 đơn vị sự nghiệp công lập còn 118 đơn vị, bao gồm: 32 bệnh viện đa khoa, 28 bệnh viện chuyên khoa, 38 trung tâm y tế khu vực, 15 trung tâm thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội…

Ngành y tế sẽ cơ cấu lại hoặc giải thể những đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả, bảo đảm nâng cao chất lượng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu gắn với cơ cấu lại, giảm viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Cụ thể, sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định kể từ ngày 1-1-2026; thành lập Bệnh viện Từ Dũ (cơ sở 2) tại xã Cần Giờ trên cơ sở tiếp nhận chức năng điều trị nội trú từ Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ, dự kiến đưa vào hoạt động từ ngày 10-11.

Đối với các Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu, Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu sẽ giao cho Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Nhân dân Gia Định hỗ trợ toàn diện.

Sở Y tế TPHCM cũng đang tiến hành kiểm tra toàn diện tình hình tổ chức, hoạt động, năng lực chuyên môn và công tác quản lý của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, nhằm chỉ ra các tồn tại, hạn chế, làm cơ sở để xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo. Các bệnh viện cấp thành phố còn lại trực thuộc sở y tế tiếp tục giữ nguyên nhằm bảo đảm duy trì ổn định công tác khám chữa bệnh, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đối với tuyến y tế cơ sở, PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng cho hay, hiện thành phố có 168 trạm y tế (với 296 điểm y tế) thuộc 38 trung tâm y tế khu vực.

Kể từ ngày 1-1-2026, Sở Y tế TPHCM đề xuất 168 trạm y tế trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu. Điều này nhằm tăng cường vai trò quản lý nhà nước tại địa phương và bảo đảm tính chủ động trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Ngành y tế thành phố sẽ chuyển 25 trung tâm y tế khu vực không có giường bệnh (nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính) cho trạm y tế.

Sau khi hoàn tất việc chuyển giao thì sẽ tiến hành giải thể trung tâm y tế. Trong khi đó, 13 trung tâm y tế có giường bệnh sẽ chuyển giao một phần nhân sự, cơ sở vật chất và tài chính đảm nhiệm chức năng y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trạm y tế.

Dự kiến sau khi sắp xếp, Sở Y tế TPHCM sẽ còn 9 phòng chuyên môn, 2 chi cục và 92 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (32 bệnh viện đa khoa, 28 bệnh viện chuyên khoa, 5 trung tâm chuyên ngành và y tế dự phòng, 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh, 14 trung tâm thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội). Riêng 168 trạm y tế sẽ trở thành 168 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu.

Thứ trưởng Bộ Y tế VŨ MẠNH HÀ: Bảo đảm quyền lợi người bệnh Người dân là đối tượng hưởng lợi khi hệ thống y tế được sáp nhập hợp lý. Thay vì một mạng lưới nhỏ lẻ, manh mún, mỗi trung tâm y tế khu vực sau sáp nhập sẽ mạnh hơn về nhân lực, máy móc, dịch vụ; tăng khả năng xử lý bệnh thông thường và sàng lọc bệnh nặng ngay từ tuyến đầu. Với tầm nhìn dài hạn, việc tái cấu trúc hệ thống y tế công lập được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho TPHCM phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng - bền vững - hiệu quả. Sự thay đổi này có thể mang tính “đại phẫu hệ thống”, song là bước đi cần thiết để ngành y tế thành phố mạnh hơn, chủ động hơn và phục vụ người dân tốt hơn. BS-CK2 TRẦN NGỌC HẢI, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ: Phù hợp với định hướng phát triển của thành phố Chủ trương xây dựng một cơ sở mới chuyên khoa sản phụ khoa tuyến cuối tại Bà Rịa - Vũng Tàu là một đề xuất mang tính chiến lược. Kiến nghị này không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách về y tế mà còn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới, đặc biệt khi sau sáp nhập với quy mô dân số hơn 13,6 triệu người. Hiện nay, chất lượng và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, nhất là y tế chuyên sâu tuyến cuối, vẫn còn chênh lệch đáng kể giữa khu vực trung tâm và các vùng lân cận. Bệnh viện Từ Dũ khẳng định có thể tự đầu tư cơ sở mới bằng quỹ phát triển sự nghiệp gần 3.000 tỷ đồng và bố trí nhân lực từ đội ngũ hơn 330 bác sĩ hiện có, không làm ảnh hưởng hoạt động tại cơ sở chính. Chị HOÀNG THỊ HƯỜNG, phường Tam Thắng, TPHCM: Hành trình điều trị sẽ bớt vất vả Ba và mẹ chồng tôi đều từng trải qua giai đoạn điều trị ung thư trực tràng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Mỗi lần điều trị, tái khám, người bệnh, người thân trong gia đình phải xuất phát từ nhà vào lúc 4 giờ sáng, kịp có mặt tại bệnh viện lúc 6 giờ sáng để… xếp hàng. Vất vả, mệt mỏi nhất là giai đoạn mẹ chồng tôi phải hóa trị. Mỗi lần truyền thuốc xong, lên xe vượt chặng đường cả trăm cây số để về nhà, bà nằm bẹp, nôn ói, không ăn uống được gì. Khi nghe tin bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối mở thêm cơ sở ở Vũng Tàu, người dân phấn khởi lắm, vì hành trình điều trị của người bệnh hiểm nghèo sẽ bớt nhọc nhằn hơn. KHÁNH CHI - THÀNH AN

THÀNH AN