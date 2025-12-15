Sức sống cơ sở

Trao xe đạp cho học sinh nghèo Trường Tiểu học Thắng Nhất

Ngày 15-12, Câu lạc bộ “Vì nụ cười trẻ thơ 72” (TPHCM) trao tặng 15 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo của Trường Tiểu học Thắng Nhất (phường Rạch Dừa, TPHCM).

Đây là những chiếc xe đạp cũ, do anh Lê Khắc Dũng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, cùng các thành viên vận động, sửa chữa và thay mới những bộ phận đã hỏng, nhằm giúp các em học sinh khó khăn có phương tiện đến trường.

Hoạt động trên nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 1 năm thành lập Câu lạc bộ. Sau một năm hoạt động, Câu lạc bộ đã trao tặng hơn 150 chiếc xe đạp và xe điện cho học sinh nghèo và người lao động khó khăn.

z7328825705292_cbe33409dbe2e88e8c5505c53247b2d2.jpg
Câu lạc bộ là chiếc cầu nối yêu thương của người dân TPHCM đến với đồng bào vùng lũ.

Mới đây, Câu lạc bộ đã vận động quyên góp, hỗ trợ 100 tấn nhu yếu phẩm, hơn 15 ngàn cuốn tập, 10 ngàn cây viết, 700 đôi giày dép, 500 cặp sách, ba lô và 1.000 gấu bông cùng tiền mặt... cho bà con vùng lũ tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa; hỗ trợ 65 tấn hàng hóa cho người dân Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Nguyên bị thiệt hại do bão lũ.

z7328832424923-d3912d92f819a593eb42a064161bb915-7524-682.jpg
z7328832458539-daa8d827bd386bfd1aff56bd4f5541d6-340-1606.jpg
z7328832408456-771ac8589ee6121474d7908a05433e57-7231-4541.jpg
﻿Câu lạc bộ mang sách vở, đồ dùng học tập đến với trẻ em vùng lũ

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ đã trao 500 phần quà cho người nghèo, hơn 300 bộ sách giáo khoa, 50 suất học bổng cho học sinh, cùng nhiều thiết bị y tế như giường bệnh, xe lăn… cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương...

KHÁNH CHI

Từ khóa

Câu lạc bộ "Vì nụ cười trẻ thơ 72" Lê Khắc Dũng trao xe đạp học sinh nghèo cứu trợ bà con vùng lũ Tiểu học Thắng Nhất

