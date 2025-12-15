Phường Vũng Tàu: Hơn 300 người tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 15-12, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) phối hợp Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM và Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện lần thứ 4 năm 2025.

Tham gia chương trình có hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn.

Kết quả, ban tổ chức ngày hội đã tiếp nhận 238 đơn vị máu. Toàn bộ số máu tiếp nhận được bàn giao cho đơn vị chuyên môn để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

Kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia hiến máu

Trước khi hiến máu, các khâu tiếp nhận, khám sàng lọc và tư vấn sức khỏe được các đơn vị thực hiện chặt chẽ, khoa học, bảo đảm an toàn cho người tham gia.

Hơn 238 đơn vị máu được tiếp nhận để phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân

Chị Vũ Thị Hiền (40 tuổi, ở đường Trương Công Định, phường Vũng Tàu) là người đã tham gia hiến máu tình nguyện ở địa phương nhiều năm liền. “Tôi mong số máu hiến hôm nay vừa góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, vừa giúp tăng cơ hội cứu sống cho những bệnh nhân đang cần”, chị Hiền chia sẻ.

Đại diện UBND phường Vũng Tàu cho biết, chương trình hiến máu tình nguyện không chỉ góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng. Với kết quả đạt được, phường đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2025, tạo cơ sở cho việc tiếp tục duy trì và nhân rộng phong trào trong thời gian tới.

NGUYỄN NAM