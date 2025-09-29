Shinhan Life Việt Nam hoàn thành chương trình hướng nghiệp S-Career cho học sinh

Ngày 29-9, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam vừa chính thức khép lại S-Career mùa 2 năm 2025. Đây là chương trình hướng nghiệp dành cho học sinh các trường Trung học phổ thông cùng với sự hỗ trợ của Công Ty TNHH Giáo dục hướng nghiệp và phát triển nghề nghiệp Hành Trình (“SIF Career”).

Sau gần 6 tháng triển khai Shinhan Life Việt Nam vừa chính thức khép lại S-Career mùa 2 năm 2025 tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực (Tây Ninh)

Sau chương trình đầu tiên được giáo viên và các em học sinh khu vực ĐBSCL đón nhận tích cực vào năm 2024, Shinhan Life Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình S-Career cung cấp phương pháp, hướng dẫn công cụ và biểu mẫu nhằm hỗ trợ học sinh trong việc có đủ thông tin để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân, điều kiện gia đình và hoàn cảnh kinh tế - xã hội.

Chương trình S-Career 2025 tại Trường THPT Ten Lơ Man (TPHCM) thu hút sự tham gia tích cực của học sinh

Bà Trần Thị Ngọc Thủy, Giám đốc SIF Career chia sẻ: “Chương trình S-Career được thiết kế nhằm trang bị kiến thức và công cụ hữu ích để các em học sinh phổ thông trung học từng bước khám phá tiềm năng của bản thân; từ đó, đưa ra các lựa chọn nghề nghiệp sáng suốt, dựa trên đầy đủ thông tin cần có. Đây là nền tảng để các em tự tin hoạch định các hướng phát triển khả thi cho bản thân và tìm kiếm những cơ hội nghề nghiệp phù hợp trong tương lai”.

Trong năm 2025, S-Career đã thực hiện tại 4 điểm trường bao gồm Trường Chuyên Bảo Lộc (Lâm Đồng), Trường Tắc Vân (Cà Mau), Trường Ten Lơ Man (TPHCM) và Trường Nguyễn Trung Trực (Tây Ninh). Chương trình ghi dấu ấn bằng chuỗi hoạt động đa dạng, được thiết kế nhằm kết hợp giữa sơ lược lý thuyết, thực hành ứng dụng và giải đáp thắc mắc, thành công thu hút gần 2.100 học sinh và hơn 200 giáo viên tham gia.

Chương trình S-Career 2025 nhận được sự hào hứng tham gia của học sinh Trường THPT Tắc Vân (Cà Mau)

Sau khi tham dự chương trình, nhiều học sinh đã nhận thức rõ ràng hơn về nghề nghiệp, đồng thời có những suy nghĩ và góc nhìn mới hơn về cách lựa chọn nghề nghiệp. Học sinh Uyển Ân, Trường Tắc Vân (Cà Mau): “Từ sở thích cá nhân, em biết cách định hướng và nhận ra ngành nghề nào phù hợp với bản thân. Không những vậy em cũng ý thức được năng lực của mình ở đâu và từ đó lựa chọn được nghề nghiệp phù hợp với bản thân mình”.