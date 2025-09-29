Shinhan Life Việt Nam hoàn thành chương trình hướng nghiệp S-Career cho học sinh

Sau chương trình đầu tiên được giáo viên và các em học sinh khu vực ĐBSCL đón nhận tích cực vào năm 2024, Shinhan Life Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình S-Career cung cấp phương pháp, hướng dẫn công cụ và biểu mẫu nhằm hỗ trợ học sinh trong việc có đủ thông tin để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân, điều kiện gia đình và hoàn cảnh kinh tế - xã hội.
Bà Trần Thị Ngọc Thủy, Giám đốc SIF Career chia sẻ: “Chương trình S-Career được thiết kế nhằm trang bị kiến thức và công cụ hữu ích để các em học sinh phổ thông trung học từng bước khám phá tiềm năng của bản thân; từ đó, đưa ra các lựa chọn nghề nghiệp sáng suốt, dựa trên đầy đủ thông tin cần có. Đây là nền tảng để các em tự tin hoạch định các hướng phát triển khả thi cho bản thân và tìm kiếm những cơ hội nghề nghiệp phù hợp trong tương lai”.
Trong năm 2025, S-Career đã thực hiện tại 4 điểm trường bao gồm Trường Chuyên Bảo Lộc (Lâm Đồng), Trường Tắc Vân (Cà Mau), Trường Ten Lơ Man (TPHCM) và Trường Nguyễn Trung Trực (Tây Ninh). Chương trình ghi dấu ấn bằng chuỗi hoạt động đa dạng, được thiết kế nhằm kết hợp giữa sơ lược lý thuyết, thực hành ứng dụng và giải đáp thắc mắc, thành công thu hút gần 2.100 học sinh và hơn 200 giáo viên tham gia.
Sau khi tham dự chương trình, nhiều học sinh đã nhận thức rõ ràng hơn về nghề nghiệp, đồng thời có những suy nghĩ và góc nhìn mới hơn về cách lựa chọn nghề nghiệp. Học sinh Uyển Ân, Trường Tắc Vân (Cà Mau): “Từ sở thích cá nhân, em biết cách định hướng và nhận ra ngành nghề nào phù hợp với bản thân. Không những vậy em cũng ý thức được năng lực của mình ở đâu và từ đó lựa chọn được nghề nghiệp phù hợp với bản thân mình”.
Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam cho hay, với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, chúng tôi luôn tập trung vào sứ mệnh mang lại những giải pháp tài chính dài hạn, bảo vệ cho tương lai các khách hàng Việt. Bên cạnh đó, chúng tôi còn đặc biệt quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, đầu tư vào sự phát triển và giáo dục cho thế hệ trẻ – thế hệ tương lai của đất nước.