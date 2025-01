Show giải trí 2025 hứa hẹn viết tiếp kỳ vọng "công nghiệp văn hóa"

Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" được vinh danh Chương trình giải trí ấn tượng của Giải thưởng VTV Awards - Ấn tượng 2024

Năm qua, khán giả chứng kiến sự bứt phá của nền công nghiệp biểu diễn khi hàng loạt chương trình âm nhạc lớn trong nước “cháy vé” liên tục. Những chuỗi chương trình âm nhạc đình đám như Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp Đạp gió, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM – Hò dô 2024, Cam Philharmonic - Rock Symphony, Musique de Salon, Những thành phố mơ màng, Giao lộ thời gian, GENfest 2024, Liên hoan quốc tế nhạc Jazz… ghi dấu ấn đậm nét. Bên cạnh đó là loạt chương trình cá nhân của nghệ sĩ.

Số lượng concert, số lượng vé bán kỷ lục là những điều mà trước đây khán giả trong nước khó lòng tưởng tượng. Ngay tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành văn hóa, thể thao, du lịch năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gợi ý nhân rộng mô hình concert các "anh trai", góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa.

Thế nhưng, sau các đợt sóng cao trào từ chuỗi chương trình, các show diễn "anh trai", "chị đẹp" mang lại, thị trường nhạc Việt cần thêm những gì để tiếp tục nối dài những thành tích là điều đáng suy ngẫm. Những trăn trở này đã thúc đẩy các đơn vị sản xuất, các nghệ sĩ tiếp tục làm việc, sáng tạo nên những chuỗi chương trình mới.

"Anh trai" SOOBIN và "chị đẹp" Trang Pháp được vinh danh tại Giải Mai Vàng 2024

Các anh trai tại Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Chị đẹp Đạp gió 2024 gây ấn tượng khi tôn vinh âm nhạc truyền thống, văn hoá Việt Nam

Đầu năm nay, Yeah1 bất ngờ “chơi lớn” công bố một số chương trình mang ý nghĩa "vươn xa". Cụ thể, năm 2025, 2 show "Anh trai" và "Chị đẹp" sẽ dừng sản xuất mặc dù đây là những chương trình truyền hình thực tế cực kỳ ăn khách trong năm qua. Quyết định gây tiếc nuối cho khán giả “cuồng” chương trình, nhưng không ngạc nhiên ở góc độ kinh doanh. Một chương trình đã thành công đến “đỉnh nóc”, nếu không có những bứt phá mới về format, về nghệ sĩ… thì sẽ khó vượt qua cái bóng chính mình. Việc dừng sản xuất 2 show ăn khách theo họ không phải là dấu chấm hết mà là bước chuyển để theo đuổi những mục tiêu lớn hơn.

Đại diện Yeah1 cho biết, để tạo nên làn sóng tích cực trong thị trường giải trí Việt Nam trong năm 2025, cần có những bước đi tiếp theo mới mẻ hơn. Do đó, nên có cuộc đua thú vị giữa các nhà đồng hành, tài trợ, khán giả yêu thích chương trình; các nghệ sĩ tham gia cũng được nâng tầm hình ảnh và tài năng. Cụ thể, sẽ có 2 chương trình mới: Show it all, HAHA Farmer.

Các show giải trí 2025 hứa hẹn hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ, mới

Với Show it all, chương trình sẽ đào tạo, phát triển nghệ sĩ trẻ, hợp tác với các đối tác lớn như MangoTV International (về format và bản quyền), 153/Joombas Music Group 9 (đơn vị đào tạo và phát triển âm nhạc) và Sony Music Group (đối tác phân phối và phát hành nhạc). Chương trình kỳ vọng “đi xa hơn” để vươn tới mục tiêu “đánh xứ người” khi nhìn thấy tiềm năng hợp tác quốc tế từ những sản phẩm văn hoá mà đang hợp tác.

Song song đó, HAHA Farmer là chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống nông thôn, kết hợp giải trí với quảng bá văn hóa và du lịch, với mục tiêu tôn vinh sản vật và con người Việt Nam. Tiềm năng thành công của chương trình này được đánh giá khá lớn bởi không chỉ đơn thuần là chương trình giải trí, mà có thể mang lại những giá trị thực tiễn cho sự phát triển của cộng đồng, trên nền tảng văn hóa - truyền thông.

TIỂU TÂN