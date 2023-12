Sở An toàn thực phẩm TPHCM có không quá 3 phó giám đốc

Sáng 8-12, kỳ họp thứ 13 HĐND TPHCM khóa X xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng trong ngày làm việc thứ 3. Trong đó, HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết về quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm TPHCM.

Đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, Sở An toàn thực phẩm TPHCM là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM, có chức năng tham mưu, giúp UBND TPHCM quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn TPHCM trên cơ sở chuyển chức năng từ Sở Y tế TPHCM, Sở NNPT-NT TPHCM, Sở Công thương cho Sở An toàn thực phẩm TPHCM.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM có giám đốc và không quá 3 phó giám đốc. Sở có cơ cấu gồm các đơn vị: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Cấp phép, Phòng Quản lý tiêu chuẩn và Giám sát ngộ độc thực phẩm, Phòng Hợp tác quốc tế và truyền thông.

Ngoài ra, Sở có 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

Hiện nay, Trưởng Ban An toàn thực phẩm TPHCM là bà Phạm Khánh Phong Lan (Đại biểu Quốc hội khóa XV).

Ngày 19-9, tại kỳ họp thứ 11 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM. Theo nghị quyết, sở này đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2024. Như vậy, TPHCM là địa phương đầu tiên của cả nước có Sở An toàn thực phẩm TPHCM.

Việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM là cần thiết trước yêu cầu thực tiễn phải bảo đảm an toàn thực phẩm tại một đô thị lớn, không ngừng phát triển như TPHCM.

Ngày 24-6, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Trong đó, tại khoản 1 Điều 9 quy định, HĐND TPHCM thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM.

NGÔ BÌNH - VĂN MINH