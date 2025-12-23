Sôi động Hội thao Yến sào 2025 – Gắn kết, vươn xa và chia sẻ cộng đồng

Hơn 1.500 cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa đã cùng nhau tạo nên một ngày hội thể thao đầy ý nghĩa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Khánh Vĩnh.

Hội thao truyền thống CNVCLĐ Công ty Yến sào Khánh Hòa năm 2025 không chỉ là sân chơi lành mạnh mà còn là dấu ấn kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và đặc biệt là 35 năm xây dựng, phát triển của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa (9-11-1990 – 9-11-2025).

Với hai cự ly chạy việt dã (nữ 3km và nam 5km), các vận động viên đã cùng nhau lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, xây dựng đời sống văn hóa doanh nghiệp lành mạnh. Bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐTV Công ty nhấn mạnh: “Mỗi bước chạy là một thông điệp mạnh mẽ về ý thức chăm sóc sức khỏe, là lời kêu gọi mọi người hãy dành thời gian cho hoạt động thể thao bởi vì có sức khỏe, ta mới có thể chinh phục mọi mục tiêu trong cuộc sống.”

Kết thúc Hội thao, Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa xuất sắc giành giải nhất tập thể. Giải nhất cá nhân nữ thuộc về Nguyễn Thị Kim Viên và giải nhất cá nhân nam thuộc về Nguyễn Lê Nhật Tú, cả hai đều đến từ Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Chia sẻ thành quả và tinh thần "tương thân tương ái"

Hội thao không chỉ là nơi tôn vinh sức khỏe và tinh thần thể thao, mà còn là dịp để Công ty Yến sào Khánh Hòa thể hiện trách nhiệm xã hội. Công ty đã phát động quyên góp và trao tặng mỗi xã Khánh Vĩnh và Tây Khánh Vĩnh, những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt 150 triệu đồng cùng các sản phẩm của công ty, góp phần ổn định đời sống người dân sau thiên tai.

35 năm hình thành và phát triển, Yến sào Khánh Hòa không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, chăm lo đời sống người lao động, đồng hành cùng địa phương và cộng đồng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và lan tỏa giá trị tốt đẹp của thương hiệu Việt.





K.H