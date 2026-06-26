Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam

Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2026), nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM tổ chức sôi nổi các hoạt động góp phần lan tỏa giá trị gia đình hạnh phúc, văn minh.

* Xã Hòa Hiệp tổ chức Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình, gắn kết yêu thương”.

Không khí hội thi diễn ra sôi nổi, các món ăn được trình bày đẹp mắt, bảo đảm dinh dưỡng, thể hiện sự khéo léo, góp phần lan tỏa giá trị bữa cơm gia đình và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Hội thi nấu ăn thu hút nhiều thế hệ tham gia tại xã Hòa Hiệp

* Tại phường Bà Rịa, Hội Phụ nữ cơ sở Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) phối hợp Hội Phụ nữ Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải Quân) và Bệnh viện Bà Rịa tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa

Đại diện các đơn vị tặng quà cho bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Bà Rịa

Dịp này phường Bà Rịa tặng 250 bệnh nhân mỗi người một phần quà gồm 12 hộp sữa. Trong số này, 36 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người. Tổng kinh phí chương trình gần 50 triệu đồng.

* Phường Bến Cát, tổ chức Hội thi Gia đình văn hóa, thể thao tiêu biểu năm 2026 với sự tham gia của 26 gia đình đến từ 13 khu phố.

Lãnh đạo phường Bến Cát cùng dự hội thi nấu "Bữa cơm gia đình"

Hội thi là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và gìn giữ các giá trị truyền thống.

* Tại phường Tân Khánh, Hội thi Gia đình hạnh phúc - Văn hóa thể thao với sự tham gia của 8 đội thi đại diện các khu phố.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm, khen thưởng các cá nhân, tập thể tích cực tham gia hội thi

Các đội tranh tài ở phần thi nấu ăn và trò chơi vận động, thể hiện sự khéo léo, sáng tạo, tinh thần đoàn kết giữa các thành viên. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải toàn đoàn và các giải ở từng nội dung, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

* Phường Thủ Dầu Một tổ chức họp mặt kết hợp nói chuyện chuyên đề "Mối quan hệ của gia đình Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số". Báo cáo viên đã phân tích những tác động của công nghệ số đối với đời sống gia đình. Qua đó giúp các đình trẻ nâng cao nhận thức trong việc ứng dụng công nghệ hiệu quả nhưng vẫn giữ gìn các giá trị truyền thống, xây dựng gia đình gắn kết, yêu thương và trách nhiệm.

Phường Thủ Dầu Một tổ chức họp mặt kết hợp nói chuyện chuyên đề

* Phường Phú An, bên cạnh chương trình trao giải Cuộc thi ảnh đẹp gia đình "Gia đình yêu thương" còn tổ chức hội thi nấu ăn và các trò chơi vận động, tạo không khí đoàn kết, gắn bó. Hiện toàn phường có 9.187 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt trên 99%.

Các thí sinh nam của phường Phú An trổ tài nấu ăn bữa cơm gia đình

* Tại xã Bàu Bàng, Ngày hội Gia đình - Gắn kết yêu thương diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Xã Bàu Bàng ra mắt mô hình Câu lạc bộ Gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội

Đó là, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã ra mắt Câu lạc bộ Gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội, mô hình Gia đình số - Chi hội số, kết nạp hội viên danh dự, đồng thời tổ chức chuyên đề "Giữ lửa yêu thương" và tuyên dương 10 gia đình tiêu biểu, 9 gia đình cán bộ Hội hạnh phúc tiêu biểu.

* Đối với phường Tân Uyên, địa phương tổ chức họp mặt, tuyên dương 23 gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu giai đoạn 2001-2026 và 28 phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi theo Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND.

Phường Tân Uyên tuyên dương 23 gia đình văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu giai đoạn 2001-2026

* Còn tại xã Phú Giáo, báo cáo viên của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã có buổi tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và xử lý các hành vi bạo lực.

Xã Phú Giáo tổ chức nói chuyện chuyên đề về phòng chống bạo lực gia đình

* Tương tự, phường Long Nguyên tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề "Giáo dục gia đình trong thời đại số", "Bình đẳng giới" và triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương".

Phường Long Nguyên ra mắt Câu lạc bộ Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới

Đặc biệt, phường ra mắt Câu lạc bộ Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới với 15 thành viên, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của nam giới trong xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh.

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