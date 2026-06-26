Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Hội sách thiếu nhi ở phường Vũng Tàu

Với thông điệp “Em vui đọc sách, học bao điều hay”, Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần thứ VI - năm 2026 do Bảo tàng Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (Sở VH-TT TPHCM) tổ chức đã khai mạc tại Nhà Truyền thống Cách mạng, số 1 Ba Cu, phường Vũng Tàu.

Các đại biểu tham dự Hội sách Thiếu nhi TPHCM lần thứ VI - năm 2026 tại phường Vũng Tàu

Hội sách thiếu nhi năm nay giới thiệu hàng ngàn đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu đọc và khám phá tri thức của thiếu nhi. Cùng với hoạt động giới thiệu sách, bạn đọc nhỏ còn được tham gia giao lưu tác giả - tác phẩm, trải nghiệm sân chơi sáng tạo, hoạt động STEM, nghệ thuật, kỹ năng sống và không gian tìm hiểu văn hóa Đông Á đặc sắc.

Các em học sinh tìm đọc các loại sách mình yêu thích tại ngày hội

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là không gian triển lãm chuyên đề “Sài Gòn - Gia Định - TPHCM: Bản anh hùng ca và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình”. Tại đây, các bạn nhỏ cùng phụ huynh có dịp tham quan triển lãm giới thiệu nhiều thước phim tư liệu, hình ảnh và ấn phẩm tiêu biểu, tái hiện sinh động chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của TPHCM. Qua đó, khắc họa hình ảnh một thành phố năng động, nghĩa tình, không ngừng đổi mới và vươn lên trên mọi lĩnh vực.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Sở VH-TT TPHCM, bày tỏ kỳ vọng những trang sách và tư liệu quý sẽ giúp các em hiểu hơn về cội nguồn lịch sử, thêm tự hào về mảnh đất mình đang lớn lên. Từ đó, khơi dậy khát vọng học tập, rèn luyện để tiếp nối các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Nhà xuất bản Kim Đồng tặng tủ sách cho Bảo tàng Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã trao tặng Bảo tàng Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu các tủ sách, tủ sách nói và 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, các em còn có cơ hội giao lưu với chuyên viên tư vấn khuyến đọc Song Khê và nhà thơ Song Phạm.

TRÚC GIANG - AN NHIÊN