Sôi nổi Giải bóng đá Nông dân Khmer ĐBSCL năm 2026

Ban Tổ chức và các cầu thủ tại lễ khai mạc giải đấu

Giải bóng đá diễn ra từ ngày 10 đến 14-4, tại sân chùa Bét Tôn (xã Mỹ Hương). Giải quy tụ 32 đội bóng với gần 900 vận động viên đến từ 4 địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, gồm: Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long và An Giang. Đây là giải đấu được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay dành cho cộng đồng nông dân Khmer khu vực Tây Nam bộ.

Điểm đặc biệt của giải bóng đá chính là việc sử dụng mặt đất ruộng làm sân thi đấu. Các vận động viên tham gia là cầu thủ không chuyên, tất cả đều là nông dân gắn bó với ruộng đồng. Tuy nhiên, ngay từ trận tranh tài đầu tiên, các cầu thủ đã tạo không khí sôi nổi, náo nhiệt, không kém phần quyết liệt và thu hút đông đảo người dân theo dõi.

Các cầu thủ tham gia tranh tài sôi nổi, quyết liệt

Các trận đấu sẽ được truyền hình trên kênh VTV10 – VTV5 cùng các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Qua đó, góp phần đưa hình ảnh người nông dân Khmer mộc mạc, năng động và hiện đại từ sân ruộng đến sóng truyền hình quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Võ Ngọc Văn Quân, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, giải bóng đá Nông dân Khmer khu vực ĐBSCL 2026 - Tranh Cúp Bình Điền không chỉ là một sự kiện thể thao lành mạnh, bổ ích, mà còn là ngày hội gắn kết cộng đồng giàu bản sắc văn hóa; đồng thời là dịp để giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết giữa những người nông dân và các địa phương.

TUẤN QUANG