Sony giới thiệu loa thanh cao cấp Sony BRAVIA Theatre Bar 9 và Bar 8

Sony BRAVIA Theatre Bar 9 cùng TV Sony BRAVIA

Sony BRAVIA Theatre Bar 8 mang đến thiết kế thanh gọn và tinh tế, sở hữu sức mạnh vượt trội với tổng cộng 11 loa vật lý. Hệ thống loa 2 đường tiếng giúp tạo ra âm thanh vòm rộng hơn cùng âm hình có độ chính xác cao. Các bộ màng loa Quad Woofer cung cấp âm trầm mạnh mẽ và chắc chắn, giúp tái tạo những âm thanh nền hoành tráng, từ tiếng nổ trong phim hành động đến âm bass trong các bản nhạc.

Thiết kế bên trong Sony BRAVIA Theatre Bar 8

Các loa bên hông (Side-firing) hướng âm thanh vào tường, tạo ra hiệu ứng phản xạ âm thanh, giúp lan tỏa rộng khắp khu vực trải nghiệm, mang lại cảm giác kịch tính và sống động như ở rạp phim. Loa đánh trần (Up-firing speaker) phản xạ âm thanh từ trần nhà xuống, tăng cường cảm giác không gian và độ sống động cho trải nghiệm nghe.

Sony BRAVIA Theatre Bar 9 khi kết hợp cùng các loa phụ trợ

Riêng Sony BRAVIA Theatre Bar 9 bổ sung thêm các loa Beam Tweeter và các bộ tản âm thụ động (Passive Radiator). Những bổ sung này giúp tái tạo âm thanh chi tiết và phong phú hơn, từ những âm thanh nhẹ nhàng của thiên nhiên như tiếng mưa rơi trên mái, đến những cảnh phim hành động gay cấn với tiếng máy bay và bom rơi nổ. Nhờ vào cấu trúc mạnh mẽ cùng thiết kế thanh gọn, Sony BRAVIA Theatre Bar 9 và Bar 8 nâng tầm trải nghiệm âm thanh tại gia chân thực hơn, mạnh mẽ hơn và đầy cảm xúc, đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp của người dùng với các bản nhạc và bộ phim yêu thích của mình.

Sự kết hợp giữa AI Sound Separation và 360 Spatial Sound Mapping

Sony BRAVIA Theatre Bar 9 và Bar 8 không chỉ có sự cải tiến về kết cấu bên ngoài mà còn được trang bị những công nghệ âm thanh tiên tiến hơn so với các phiên bản tiền nhiệm. Công nghệ 360 Spatial Sound Mapping do Sony phát triển là một trong những điểm nổi bật của hai sản phẩm này. Với công nghệ này, hệ thống 5 loa ảo được tạo ra ở phía trước người nghe, mang đến một trải nghiệm âm thanh vòm với độ bao phủ rộng hơn so với hệ thống thông thường từ một loa thanh duy nhất.

Bên cạnh đó, Sony còn bổ sung công nghệ AI Sound Separation có khả năng xác định từng loại âm thanh xuất hiện trong phân cảnh, sau đó phân tách và tái tạo chúng. Sự kết hợp giữa AI Sound Separation và 360 Spatial Sound Mapping giúp tái hiện vị trí âm thanh chính xác, tạo cảm giác như đang thực sự tham gia vào bối cảnh của bộ phim. Ngoài ra, với AI Sound Separation, tính năng Voice Zoom 3 trên TV Bravia khi kết hợp với loa thanh, cho phép điều chỉnh giọng nói so với âm thanh nền, giúp người xem nghe rõ lời thoại hơn.

KIM THANH