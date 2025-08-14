Nhiều ưu điểm trên OPPO Watch X2

OPPO Watch X2 được hoàn thiện từ viền hợp kim Titan cao cấp và vỏ thép không gỉ, mang lại cảm giác sang trọng mà vẫn đảm bảo độ bền ấn tượng theo thời gian và cùng các tính năng theo dõi sức khỏe và thể chất toàn diện, công nghệ pin Silicon-Carbon… cho thấy OPPO đã đầu tư nghiêm túc vào smartwatch.

Cầm trên tay, thấy rõ OPPO Watch X2 được hoàn thiện, được xử lý khá chỉn chu, bằng quy trình đánh bóng tỉ mỉ và mạ PVD thân thiện môi trường, không chỉ giúp sản phẩm này tăng khả năng chống mài mòn và chống ăn mòn hiệu quả… mà còn lý tưởng cho cả sử dụng hằng ngày. Đây là khác biệt đầu tiên của OPPO Watch X2 nếu so với sản phẩm khác cùng “phân khúc”.

Màn hình OLED 1.5 inch với độ sáng lên đến 2200 nits cho trải nghiệm hiển thị sống động ngay cả dưới ánh nắng gắt, trong khi công nghệ LTPO giúp tối ưu hiệu năng, giảm tần số quét xuống 1Hz, tiết kiệm pin hiệu quả.

OPPO đã trang bị mặt đồng hồ kính sapphire dày 1.25mm cho sản phẩm này, chống trầy xước và bám vân tay vượt trội và thấy rõ nó luôn “long lanh” trong mọi môi trường. Song song đó, OPPO Watch X2 đạt các tiêu chuẩn độ bền khắt khe như MIL-STD-810H, IP68 và 5ATM, người dùng thoải mái sử dụng trong mọi điều kiện, dầu bơi biển, thể thao ngoài trời…

Đáng chú ý, OPPO Watch X2 thiết lập một chuẩn mực mới về thời lượng pin trên đồng hồ thông minh. Với công nghệ pin Silicon-Carbon tiên tiến, giúp tăng dung lượng pin lên đến 20% mà không làm tăng kích thước viên pin. Nhờ đó, thiết bị đạt thời gian sử dụng ấn tượng lên đến 5 ngày ở chế độ thông minh và 16 ngày ở chế độ tiết kiệm pin. Người dùng đã trải nghiệm và thoả mãn với các thông số này, đây là một trong nhiều ưu điểm của OPPO Watch X2.

Người dùng di động đã quá thân thuộc với sạc siêu nhanh của OPPO và lần này hãng đã đưa công nghệ sạc nhanh WatchVOOC lên OPPO Watch X2, cho phép người dùng sạc chỉ 10 phút để sử dụng lên đến 24 giờ… mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng.

Trao quyền cho người dùng nhiều hơn, OPPO tích hợp bộ đôi vi xử lý mạnh mẽ Snapdragon® W5 và BES2800BP MCU lên Watch X2, người dùng thoải mái chuyển đổi linh hoạt giữa hệ điều hành WearOS by Google và hệ điều hành nhẹ RTOS để tối ưu hiệu năng theo từng tình huống sử dụng.

Hiệu suất Watch X2 còn được nâng cấp đáng kể nhờ công nghệ tiến trình 6nm FinFET, giúp CPU nhanh hơn 100% và NPU nhanh hơn 300% so với thế hệ trước, mang lại trải nghiệm mượt mà, đa nhiệm linh hoạt mà vẫn tiết kiệm năng lượng tối ưu.

OPPO Watch X2 nổi bật với tính năng đột phá kiểm tra sức khỏe trong 60 giây, cho phép người dùng nhanh chóng đánh giá các chỉ số thiết yếu như nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO₂) và nhiệt độ cổ tay chỉ trong vòng một phút. Tất cả dữ liệu được đồng bộ hóa mượt mà với ứng dụng O Health trên di động, giúp người dùng dễ dàng theo dõi, chia sẻ báo cáo sức khỏe với các chuyên gia… khi cần.

OPPO Watch X2 cũng là trợ thủ đắc lực cho đa dạng các hình thức tập luyện thể chất. Với hơn 100 chế độ tập luyện, OPPO Watch X2 mang đến khả năng tự động nhận diện bài tập và phân tích chuyên sâu cho đa dạng các bài tập, cùng với các chỉ số chuyên nghiệp cho 11 môn thể thao phổ biến và trong đó hãng khá ưu ái đến người dùng chơi môn tennis và cầu lông… khi cho phép theo dõi các dữ liệu nâng cao như loại cú đánh và số lần vung tay, để từ đó có thể tinh chỉnh kỹ thuật để đạt được độ chính xác vượt trội.

Khi dùng OPPO Watch X2, người dùng cũng khá thú vị khi nó hỗ trợ tính năng điều khiển từ xa camera điện thoại và quản lý phát lại video trực tuyến, giúp dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ và tận hưởng các nội dung giải trí một cách thuận tiện… ngay từ cổ tay. Tức OPPO Watch X2 mang đến loạt tính năng thông minh toàn diện, giúp người dùng tối ưu hóa hiệu suất cá nhân và nâng cao sự tiện lợi trong cuộc sống hàng ngày nhờ khả năng kết nối liền mạch giữa đồng hồ và smartphone.

Với smartwatch, việc kết nối với smartphone để nâng cao các tính năng là đương nhiên. Vận hành trên nền tảng WearOS by Google (Wear OS 5), OPPO Watch X2 Series cho phép người dùng nhận cuộc gọi, trả lời tin nhắn và email, tùy chỉnh nhạc, cũng như kiểm tra thông báo, theo dõi sức khỏe, và truy cập nhanh các ứng dụng Google yêu thích… đã mang đến một trải nghiệm mượt mà, liền mạch cho người dùng.