Thế hệ loa thanh JBL Bar MK2 mới nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia

Ba mẫu loa thanh hiện đại thế hệ mới - JBL Bar 1000MK2, JBL Bar 800MK2 và JBL Bar 500MK2, tương thích hoàn toàn với mọi thiết bị TV, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng của người dùng muốn nâng cấp không gian giải trí...

JBL Bar MK2 thế hệ mới mang đến trải nghiệm âm thanh sống động ngay tại gia

Thừa hưởng chuyên môn sâu rộng của JBL trong lĩnh vực âm thanh chuyên nghiệp, JBL Bar MK2 thế hệ mới hội tụ những cải tiến và nâng cấp công nghệ hiện đại nhất.

Trải nghiệm thưởng âm không chỉ dừng lại ở âm thanh không gian đắm chìm, mà còn đi sâu vào khả năng cảm nhận từng chi tiết âm thanh. JBL lần đầu tích hợp công nghệ SmartDetails mới của HARMAN cho JBL Bar MK2 thế hệ mới, nhằm tái tạo những sắc thái âm thanh tinh tế từ tiếng bước chân khẽ khàng cho đến tiếng sàn nhà kẽo kẹt… mang chuẩn mực của điện ảnh ngoài rạp về nhà bạn.

Công nghệ AI Sound Boost lần đầu tiên ứng dụng trên dòng loa này, giúp những cảnh phim cao trào giờ đây càng thêm phần kịch tính với âm trầm mạnh mẽ, tiếng reo hò của những trận cầu bóng đá cuồng nhiệt không méo tiếng ngay cả ở mức âm lượng lớn… Cùng với đó là công nghệ PureVoice 2.0 tối ưu độ trong trẻo và rõ ràng của âm thoại, đi kèm khả năng kết nối nâng cao, thiết kế tinh tế và mỏng nhẹ hơn, hoà hợp với mọi kiến trúc nội thất.

Là sản phẩm loa thanh cao cấp nhất được ra mắt tại thị trường Việt Nam, JBL Bar 1000MK2 sở hữu bốn loa hướng trần, loa siêu trầm 10-inch và loa vòm có thể tháo rời, mang lại trải nghiệm âm thanh 3D Dolby Atmos® và DTS:X trọn vẹn hơn bao giờ hết. JBL Bar 800MK2 gọn nhẹ, lý tưởng cho những không gian sống nhỏ hơn mà vẫn cung cấp hiệu suất ấn tượng với loa vòm tháo rời và hiệu ứng âm thanh Dolby Atmos® lan tỏa âm thanh vòm đích thực trong tích tắc vào khắp không gian.

JBL Bar 1000MK2 sở hữu bốn loa hướng trần, loa siêu trầm 10-inch và loa vòm có thể tháo rời

Dành cho những ai vừa khởi đầu cuộc sống mới tại căn hộ đầu tiên, JBL Bar 500MK2 với phiên bản loa thanh màu trắng thanh lịch lần đầu tiên được JBL ra mắt - chính là lựa chọn thời thượng để nâng cấp không gian giải trí tại gia, tận hưởng âm bass đầy năng lượng và cảm giác xem phim chuẩn mực điện ảnh khi tổ chức bữa tiệc âm nhạc sôi nổi với bạn bè hoặc say sưa xem phim thư giãn cuối tuần.

JBL Bar 500MK2 với phiên bản loa thanh màu trắng thanh lịch lần đầu tiên được JBL ra mắt

Cả ba sản phẩm mới đều có thể được điều khiển và tùy chỉnh qua JBL One - ứng dụng cho phép truyền phát trực tuyến toàn diện và cá nhân hóa sâu sắc.

JBL Bar 1000MK2, JBL Bar 800MK2 và JBL Bar 500MK2 được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Phúc Giang và mở bán với giá lần lượt là 33.900.000 đồng, 24.900.000 đồng và 17.900.000 đồng. Khách hàng sở hữu loa thanh cũ thuộc bất kỳ thương hiệu nào khi nâng cấp lên các sản phẩm JBL Bar MK2 thế hệ mới sẽ được tham gia chương trình “Lên Đời Trợ Giá”, với mức hỗ trợ từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng...

KIM THANH