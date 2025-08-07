eufy ra mắt robot hút bụi lau nhà Omni E28 và Omni E25 tại Việt Nam

eufy, thương hiệu robot hút bụi lau nhà của Anh quốc đã giới thiệu bộ đôi sản phẩm cao cấp eufy Omni E28 và Omni E25, là sản phẩm nâng tầm trải nghiệm dọn dẹp toàn diện với thiết kế sáng tạo, công nghệ lau HydroJet siêu sạch và lực hút mạnh mẽ đến 20.000 Pa.

Robot hút bụi lau nhà của eufy với công nghệ lau HydroJet siêu sạch

eufy Omni E28 đánh dấu bước tiến đột phá trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh thông minh khi trở thành robot hút bụi lau nhà đầu tiên trên thế giới tích hợp máy hút cầm tay FlexiOne. Đây không chỉ là một điểm cộng về mặt thiết kế, mà còn là lời đáp đầy thuyết phục cho bài toán dọn dẹp đa nhiệm trong nhiều gia đình.

Chỉ với một thao tác tháo lắp đơn giản, người dùng có thể “biến hình” trạm sạc thành một chiếc máy hút khô và ướt cầm tay để xử lý nhanh các vết bẩn khó chịu trên nệm, ghế sofa và nội thất trong xe ô tô. Giải pháp sáng tạo này đem tới sự chủ động cho chủ nhân căn nhà hiện đại, giảm sự phụ thuộc vào các dịch vụ vệ sinh bên ngoài.

Ứng dụng eufy Clean cho phép người dùng quản lý lịch dọn dẹp theo phòng, khu vực cấm và quản lý bản đồ nhiều tầng nhà ở dạng hiển thị 2D và 3D sống động. Song song đó, hệ thống điều hướng AI.See thông minh kết hợp camera RGB và đèn LED trợ sáng trên eufy Omni E28 và eufy Omni E25 giúp robot không chỉ tạo lập bản đồ chính xác, nhận diện hơn 200 vật thể thường gặp trong nhà mà còn tự phân biệt chất liệu sàn, tự động tăng lực hút và nâng cuộn lăn khi phát hiện thảm.

Khả năng làm sạch của Omni E28 và E25 còn được nâng tầm nhờ hệ thống lau nhà HydroJet™ tiên tiến. Cuộn lăn được tạo áp lực tương đương lực tay người (1,5 kg), giúp tăng hiệu quả chà sát bụi bẩn bám lâu ngày trên sàn nhà. Quá trình làm sạch thông minh diễn ra với ba giai đoạn: cuộn lăn tự động gạt sạch bụi bẩn, giẻ lau được xả rửa bằng nước sạch và dung dịch lau sàn, sau đó đẩy nước bẩn vào khoang chứa riêng biệt của robot.

Đặc biệt, giẻ lau dạng cuộn lăn trên eufy Omni E28 và eufy Omni E25 sở hữu hệ thống đầu phun nước sạch và nước lau sàn, kết hợp hệ thống gạt kép giúp làm sạch cuộn lăn 360 lần/phút – đảm bảo hiệu quả vệ sinh luôn ở mức cao nhất.





Hai robot hút bụi lau nhà mới của eufy đều sở hữu lực hút mạnh mẽ lên đến 20.000 Pa. Lực hút mạnh mẽ hàng đầu ngành này kết hợp với chổi chính dạng xoắn kép DuoSpiral™ giúp loại bỏ mọi bụi mịn, tóc rối và mảnh vụn bám sâu trên thảm dày, từ đó bảo vệ sức khỏe cả gia đình và giữ cho sàn nhà luôn như mới.

eufy Omni E28 và eufy Omni E25 đi kèm trạm sạc Omni Station đa năng, giúp tối thiểu hóa công sức bảo dưỡng từ người dùng. Sau mỗi lần dọn dẹp, robot được tự động giặt và sấy khô giẻ lau bằng khí nóng, đổ bụi vào khoang chứa, châm nước sạch và dung dịch lau sàn để sẵn sàng cho lần hoạt động tiếp theo.

eufy Omni E28 có giá bán chính hãng 18.990.000 đồng, eufy Omni E25 có giá 17.990.000 đồng. Cả hai được tặng kèm trong hộp một chai dung dịch lau sàn chính hãng để phát huy hết hiệu quả công nghệ lau HydroJet… cùng nhiều ưu đãi khác trong tháng 8-2025.

BÌNH LÂM