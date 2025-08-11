Đời sống công nghệ

Amazfit Balance 2 với giá 7.490.000 đồng

SGGPO

Amazfit, thương hiệu thiết bị đeo thông minh thuộc công ty công nghệ Zepp Health (NYSE: ZEPP) đã ra mắt dòng đồng hồ đa năng thông minh Amazfit Balance 2.

Amazfit Balance 2

Amazfit Balance 2 sở hữu màn hình AMOLED 1.5 inch phủ kính Sapphire chống trầy xước, cùng độ sáng tối đa lên tới 2000 nits, mang lại khả năng hiển thị rõ nét trong mọi điều kiện ánh sáng. Viên pin dung lượng 658mAh giúp thiết bị hoạt động liên tục tới 10 ngày chỉ với một lần sạc, đảm bảo quá trình tập luyện không bị gián đoạn.

Với hơn 170 chế độ thể thao, từ chạy bộ, bơi lội, tập tạ, HIIT, đến pickleball và nhiều môn khác, đây là sự lựa chọn lý tưởng cho cả vận động viên đa môn lẫn người dùng yêu thích đa dạng bộ môn thể thao…

Được trang bị khả năng chống nước 10 ATM, đồng hồ hỗ trợ tốt các môn thể thao dưới nước cũng như đáp ứng mọi tình huống thường ngày như rửa tay hay đi dưới mưa. Amazfit Balance 2 hỗ trợ cả lặn tự do và lặn có bình khí ở độ sâu lên đến 45 mét, cho phép theo dõi chính xác và tăng cường độ an toàn khi hoạt động dưới nước.

Amazfit là thương hiệu đầu tiên và duy nhất hiện nay tích hợp ba chế độ HYROX chuyên biệt. Thiết bị này cho phép người dùng lên kế hoạch các khoảng thời gian tập luyện, vùng nhịp tim, giai đoạn chuyển tiếp và phục hồi theo đúng cấu trúc các bài tập HYROX.

Amazfit Balance 2 còn cung cấp khả năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu với cảm biến cải tiến, cho phép đo nhịp tim, HRV, nồng độ oxy trong máu, chất lượng giấc ngủ và nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng khác với độ chính xác cao.

Amazfit Balance 2 có mức giá 7.990.000 đồng, đang được ưu đãi còn 7.490.000 đồng và với 499 đồng hồ Amazfit Balance 2 đầu tiên bán ra, người dùng được tặng kèm tai nghe Amazfit Up trị giá 1.190.000 đồng.

KIM THANH

