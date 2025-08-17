HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch với hiệu suất như PC

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei Việt Nam đã giới thiệu HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch phiên bản 2025 với khả năng làm việc linh hoạt với thiết kế cao cấp, hiệu suất như PC và màn hình thế hệ mới…

HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch giá 23.990.000 đồng cùng nhiều ưu đãi

Với lần ra mắt HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch phiên bản 2025, Huawei đã bước một bước tiến lớn khi không chỉ dừng ở việc hoàn thiện về ngoại hình, mà còn tối ưu cả hệ sinh thái phần mềm nhằm đáp ứng những nhu cầu làm việc chuyên nghiệp.

HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch - máy tính bảng 3 trong 1 là thành quả kết tinh từ nỗ lực không ngừng nhằm tái định nghĩa chuẩn mực hiệu suất trên máy tính bảng, với những công nghệ về phần cứng lẫn phần mềm tiên tiến nhất của Huawei, như màn hình Tandem OLED PaperMatte, bàn phím HUAWEI Glide tích hợp bút cảm ứng M-Pencil thế hệ 3, cùng bộ ứng dụng văn phòng WPS Office 2.0 chuẩn PC.

Với bộ ứng dụng văn phòng WPS Office 2.0 chuẩn PC được tích hợp sẵn, HUAWEI MatePad Pro 12.2 inch cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa hay in ấn văn bản, trang tính hay bản trình bày, tương tự như khi thực hiện trên máy tính.

Huawei đã nghiên cứu và thiết kế bàn phím trượt HUAWEI Glide, tích hợp khe giữ và sạc bút cảm ứng, mà không làm ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của sản phẩm. Bàn phím cũng hỗ trợ cả chế độ PC truyền thống lẫn chế độ bảng vẽ, cho phép chuyển đổi mượt mà giữa các tác vụ công việc và sáng tạo trên chỉ một thiết bị duy nhất.

Trên sản phẩm này, công nghệ PaperMatte Display được Huawei tiên phong sáng tạo và ứng dụng để tạo nên màn hình nhám lì, vừa bảo vệ mắt, mang đến trải nghiệm đọc và viết như trên giấy nhưng vẫn đảm bảo độ hiển thị rõ ràng và thao tác cảm ứng mượt mà, nhanh nhạy.

Sản phẩm này sẽ chính thức được mở bán từ ngày 5-9-2025 với giá niêm yết 23.990.000 đồng cùng nhiều ưu đãi như được giảm ngay 1.000.000 đồng trên giá niêm yết, đồng thời nhận kèm bộ quà tặng với tổng trị giá lên đến 11.859.000 đồng, bao gồm bàn phím trượt HUAWEI Glide, bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil thế hệ 3, chuột không dây thông minh, tai nghe HUAWEI FreeBuds 5i, gói bảo hành 2 năm, và gói trải nghiệm Canva Pro trong 12 tháng…

BÌNH LÂM