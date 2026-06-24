SpaceX mở rộng đế chế AI với hợp đồng trị giá gần 7 tỷ USD

Công ty SpaceX của tỷ phú người Mỹ Elon Musk vừa ký thêm một hợp đồng trị giá gần 7 tỷ USD với startup Reflection AI, qua đó củng cố vị thế mới nổi của hãng trong cuộc đua cung cấp hạ tầng tính toán cho ngành trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

SpaceX khẳng định vai trò trong lĩnh vực cung cấp hạ tầng AI. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Reflection AI sẽ chi khoảng 1,8 tỷ USD/năm để sử dụng năng lực xử lý tại các trung tâm dữ liệu AI của SpaceX. Hợp đồng có thời hạn đến cuối năm 2029, với tổng giá trị ước tính gần 7 tỷ USD nếu được thực hiện đầy đủ.

Thỏa thuận mới đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động ngoài lĩnh vực hàng không vũ trụ của SpaceX. Sau các hợp đồng đã ký với Anthropic và Google hồi tháng 5 và tháng 6, công ty của tỷ phú Elon Musk đang ngày càng khẳng định vai trò là một trong những nhà cung cấp hạ tầng AI lớn nhất nước Mỹ.

Reflection AI có trụ sở tại New York, được hai nhà nghiên cứu từng làm việc cho bộ phận DeepMind thuộc công ty Google là Misha Laskin và Ioannis Antonoglou thành lập năm 2024. Công ty đang phát triển một mô hình AI tiên tiến theo hướng mã nguồn mở hơn, cho phép người dùng tải về và tùy chỉnh, khác với các mô hình đóng như ChatGPT của OpenAI hay một số nền tảng AI thương mại khác.

Tin liên quan Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX kết nối thành công với ISS

MINH CHÂU