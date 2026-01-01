Sun Group chính thức vận hành Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Chiều 1-1, Tập đoàn Sun Group chính thức đảm nhận vai trò quản lý, khai thác Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, sau khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đại diện Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời nhận giấy phép kinh doanh cảng hàng không từ Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn (phải)

Tại lễ công bố tiếp nhận vận hành, đại diện Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời (SAC) – đơn vị thành viên của Tập đoàn Sun Group – đã chính thức đón nhận giấy phép kinh doanh cảng hàng không do Bộ Xây dựng cấp, cùng quyết định phê duyệt chương trình an ninh hàng không và giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không.

Việc hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý là cơ sở để SAC chính thức vận hành Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc theo mô hình quản trị mới ngay từ đầu năm 2026.

Du khách nước ngoài đến Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Theo Tập đoàn Sun Group, trong giai đoạn đầu tiếp nhận, đơn vị vận hành tập trung rà soát, chuẩn hóa các quy trình khai thác hiện hữu; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai các giải pháp đồng bộ, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng tiện ích cho hành khách.

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh An Giang về việc giao đất triển khai dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Sun Group đang khẩn trương thi công các hạng mục trọng điểm nhằm phục vụ APEC 2027. Dự án có quy mô hơn 800ha, đạt tiêu chuẩn 4E ICAO, bao gồm đường cất hạ cánh số 2, nhà ga quốc tế T2, nhà ga VIP, mở rộng sân đỗ và hệ thống hạ tầng phụ trợ.

Khi các công trình thuộc giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2027, công suất của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc dự kiến được nâng lên 20 triệu hành khách mỗi năm. Theo định hướng, sân bay sẽ tích hợp không gian mua sắm, ẩm thực, văn hóa và giải trí, hướng đến mô hình “Destination Airport” – sân bay điểm đến.

Theo dự báo, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, tổng số chuyến bay đến Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đạt 288 chuyến, tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, các chuyến bay quốc tế đạt 147 chuyến, tăng 23% so với cùng kỳ.

NAM KHÔI