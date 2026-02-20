Khát vọng hạt gạo Việt trong kỷ nguyên xanh

Năm 2025, Tập đoàn Nông nghiệp sạch hữu cơ Toàn Cầu đã tổ chức và liên kết triển khai vùng nguyên liệu lúa theo hướng chất lượng cao - phát thải thấp với quy mô 2.800ha tại khu vực ĐBSCL. Đơn vị đã phối hợp với 25 hợp tác xã và tổ hợp tác, tương ứng hơn 3.000 hộ nông dân tham gia liên kết sản xuất - tiêu thụ theo hợp đồng.

Bà Nguyễn Việt Chinh (giữa) tại lễ ký kết hợp tác

Trong năm qua, tổng sản lượng lúa được thu mua, bao tiêu trong các chương trình liên kết của Tập đoàn Nông nghiệp sạch hữu cơ Toàn Cầu đạt khoảng 20.000 tấn (tùy theo mùa vụ và thời điểm thu hoạch). Toàn Cầu duy trì chính sách thu mua minh bạch, theo hợp đồng cho người nông dân, giá thu mua cao hơn trung bình thị trường khoảng 500-700 đồng/kg.

Về kỹ thuật canh tác, trong vùng liên kết của Toàn Cầu, tỷ lệ sử dụng vật tư sinh học và giải pháp dinh dưỡng thân thiện môi trường đã đạt xấp xỉ 60%. Đến cuối năm 2025 có khoảng 80% diện tích tham gia liên kết đã được gắn mã vùng/nhật ký điện tử.

Thời gian tới đơn vị tiến tới các yêu cầu theo quy trình sản xuất MRV (đo đạc - báo cáo - thẩm tra) trong đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030.

Tính đến cuối năm 2025, Tập đoàn Nông nghiệp sạch hữu cơ Toàn Cầu đã vận hành khoảng 60-70 điểm bán và đối tác phân phối theo tiêu chuẩn nhận diện. Qua đó, giúp đầu ra ổn định cho vùng nguyên liệu và đưa sản phẩm chất lượng cao đến người tiêu dùng theo cách minh bạch.

Đến nay, Toàn Cầu đã tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác với nhiều đối tác trong toàn bộ chuỗi sản xuất, cung ứng công nghệ, kỹ thuật, tiêu thụ cho toàn bộ vùng liên kết sản xuất.

Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu ký kết hợp đồng với các đối tác

Năm 2026, Toàn Cầu đặt mục tiêu mở rộng diện tích vùng nguyên liệu tham gia các chương trình chất lượng cao - phát thải thấp lên gấp 5-10 lần; chuẩn hóa liên kết theo hợp đồng theo hướng chặt chẽ hơn về tiêu chí kỹ thuật - lịch thời vụ - điều kiện thu mua.

Bên cạnh đó, nâng tỷ lệ sử dụng vật tư sinh học trong vùng liên kết lên khoảng 70-75% theo gói kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc lên tiệm cận 100% vùng liên kết. Đồng thời mở rộng hệ thống tiêu thụ/chuỗi điểm bán lên khoảng 1.000 điểm trong giai đoạn 2026-2028…

Bà Nguyễn Việt Chinh, Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp sạch hữu cơ Toàn Cầu cho biết: “Chuyển đổi xanh là một cuộc chuyển đổi hệ thống, đòi hỏi sự đồng hành của nhiều phía.

Toàn Cầu không thể và cũng không muốn đi một mình. Do đó, đơn vị rất cần sự đồng hành của Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - và nông dân.

Nếu chúng ta cùng đi, hạt gạo Việt không chỉ là hàng hóa, mà sẽ trở thành thương hiệu và tài sản quốc gia trong kỷ nguyên tăng trưởng xanh - nơi chất lượng, minh bạch và trách nhiệm là chuẩn mực”.

TUẤN QUANG