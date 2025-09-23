Sony Music Entertainment vừa gây bất ngờ khi đăng tải, quảng bá hình ảnh 11 chàng trai thuộc dự án “Tân Binh Toàn Năng” (Show It All Vietnam) trên các nền tảng mạng xã hội chính thức tại châu Á. Động thái đánh dấu tiềm năng vươn tầm quốc tế của dự án này.

Hình ảnh và thông tin của 11 thực tập sinh xuất sắc nhất từ dự án Tân Binh Toàn Năng (Show It All) đã được đăng tải rộng rãi trên các kênh mạng xã hội chính thức của Sony Music Entertainment, gồm Facebook, Tiktok, Instagram, X, Threads tại nhiều quốc gia như Philippines, Myanmar, Indonesia.

Tân Binh Toàn Năng xuất hiện trên hệ thống Sony Music Entertainment

Fanpage Sony Music Philippines nhận định: “Một kỷ nguyên mới của thần tượng Việt Nam đang mở ra! Hãy cùng chào đón Top 11 thực tập sinh của Show It All Vietnam - chương trình có sự tham gia sản xuất của Hyuk Shin, người đứng sau loạt hit của Justin Bieber, EXO và NCT. Với sự đồng hành của Sony Music Vietnam, YeaH1, tài năng Việt sẽ có cơ hội tỏa sáng rực rỡ trên bản đồ âm nhạc khu vực”.

Sony Music Indonesia giới thiệu: “From Vietnam to the world! Vietnam x YeaH1 are ready to make history” (Từ Việt Nam vươn ra thế giới! Sony Music Việt Nam x YeaH1 sẵn sàng làm nên lịch sử).

Những lời giới thiệu này cho thấy Sony Music thực sự quan tâm tới thị trường Việt Nam và kỳ vọng vào tương lai phát triển của những Tân Binh Toàn Năng trên thị trường quốc tế.

Top 11 Tân Binh Toàn Năng

Tân Binh Toàn Năng đặt mục tiêu xây dựng một nhóm nhạc nam Việt Nam chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, hội tụ tài năng về ca hát, vũ đạo, kiến thức văn hóa, lịch sử, đạo đức nghề nghiệp. Với sự hợp tác cùng nhà sản xuất nổi tiếng Hyuk Shin, sự hỗ trợ mạnh mẽ từ hệ thống phân phối toàn cầu của Sony Music Entertainment và nền tảng giải trí MangoPlus, dự án kỳ vọng sẽ hình thành nên một nhóm nhạc Việt toàn năng.

TIỂU TÂN