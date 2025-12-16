Khởi động bình chọn Làn sóng xanh lần thứ 28

Tiếp nối những 27 mùa thành công, Làn Sóng Xanh 2025 - giải thưởng âm nhạc lâu đời và uy tín nhất do Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM nay là Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) tổ chức - chính thức khởi động mùa giải lần thứ 28.

Danh hài Xuân Hinh và nhạc sĩ Tuấn Cry kết hợp cùng Hòa Minzy trong MV "Bắc Bling"

Làn sóng xanh lần thứ 28 có chủ đề “Con Rồng Cháu Tiên” với tinh thần đầy tự hào, để kết nối và lan tỏa bản sắc dân tộc Việt.

Ban tổ chức công bố các bảng tổng kết thành tích của những ca khúc từng góp mặt trong Bảng xếp hạng (BXH) hàng tuần suốt năm qua. Theo đó, năm 2025 ghi nhận tổng cộng 106 ca khúc đủ điều kiện bình chọn, được tính từ danh sách các bài hát bắt đầu xuất hiện trong BXH Làn Sóng Xanh từ ngày 13-12-2024 đến hết ngày 12-12-2025.

Đáng chú ý, Làn Sóng Xanh 2025 ghi nhận một cột mốc kỷ lục mà chỉ những năm đầu tiên của giải thưởng mới có, khi ca khúc Bắc Bling (Tuấn Cry - Hòa Minzy ft. NSND Xuân Hinh) đạt thành tích 41 tuần nằm trong Top 10, trong đó có 13 tuần giữ vị trí No.1.

Một số sản phẩm đáng chú ý khác có nhiều tuần ở vị trí Top 1 như: Ếch ngoài đáy giếng (Em xinh say hi) của Phương Mỹ Chi với 7 tuần Top 1; Phép màu (nhạc phim Đàn cá gỗ) với MAYDAYs và Minh Tốc đạt 6 tuần; và Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế của MIN feat. Dangrangto & Antransax với 5 tuần.

Bên cạnh đó, BXH Làn Sóng Xanh 2025 còn ghi nhận làn sóng mạnh mẽ của các ca khúc mang chủ đề quê hương - đất nước như Made In Vietnam, Nỗi đau giữa hòa bình, Nhà tôi có treo một lá cờ, Còn gì đẹp hơn… Đặc biệt, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã tạo dấu ấn đậm nét khi trở thành bài hát có nhiều phiên bản cùng xuất hiện trong BXH nhất, với ba phiên bản đến từ Nguyễn Duyên Quỳnh, Đông Hùng - Võ Hạ Trâm và Tùng Dương.

Ở mảng chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, Em xinh say hi là chương trình có số lượng bài hát lọt BXH nhiều nhất Làn Sóng Xanh 2025 với tổng cộng 17 ca khúc.

Làn Sóng Xanh 2025 sẽ trao 16 hạng mục giải thưởng theo truyền thống. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là sự trở lại của hạng mục “Ca khúc nhạc phim được yêu thích” sau nhiều năm vắng bóng do không có đủ số lượng đề cử phù hợp, hứa hẹn mang đến thêm màu sắc và sự đa dạng cho mùa giải năm nay.

Hạng mục duy nhất do người hâm mộ bình chọn là "Nam/nữ ca sĩ/rapper được yêu thích" sẽ bắt đầu được vote lúc 19 giờ ngày 17-12-2025, tại cổng bình chọn lansongxanh1vote.com.vn. Từ danh sách các nam/nữ nghệ sĩ có ca khúc nằm trong BXH hàng tuần, người hâm mộ sẽ bình chọn để tìm ra Top 10, Top 5 và kết quả cuối cùng sẽ công bố tại lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 1-2026 tại TPHCM.

TIỂU TÂN