Chương trình giao lưu, biểu diễn âm nhạc “Củ Chi đất lửa hoa hồng”

Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2025), 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10-12-1945 - 10-12-2025), 30 năm Ngày Truyền thống Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (19-12-1995 - 19-12-2025).

Chương trình sẽ biểu diễn phục vụ khán giả các ca khúc truyền thống cách mạng: tổ khúc Tiếng mõ thành đồng, mashup Đất quê ta mênh mông - Củ Chi đất lửa hoa hồng, ca khúc Bài ca không quên, Ngôi sao niềm tin - Ngôi sao Hồ Chí Minh, Quê hương tôi, Hãy yên lòng mẹ ơi, xiếc nghệ thuật Ký ức, múa súng Quân đội ta vững mạnh - anh hùng… với phần biểu diễn của các nghệ sĩ: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Lê Hồng Thắm, ca sĩ Cẩm Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Tùng Lâm, Nguyễn Đồng Diệu Ly, Hồ Tuấn Phúc, nhóm Lạc Việt, nhóm Thanh Âm, các nghệ sĩ xiếc Trung tâm Nghệ thuật TPHCM và các chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh - Kiểm soát Quân sự 31.

THÚY BÌNH