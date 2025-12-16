Văn hóa - Giải trí

Chương trình giao lưu, biểu diễn âm nhạc “Củ Chi đất lửa hoa hồng”

SGGPO

Tối nay 16-12, tại Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Địa đạo Củ Chi (xã Phú Mỹ Hưng, TPHCM), Sở VH-TT TPHCM phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức chương trình giao lưu, biểu diễn âm nhạc truyền thống cách mạng chủ đề Củ Chi đất lửa hoa hồng.

Chương trình giao lưu, biểu diễn âm nhạc “Củ Chi đất lửa hoa hồng”

Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2025), 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10-12-1945 - 10-12-2025), 30 năm Ngày Truyền thống Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (19-12-1995 - 19-12-2025).

Chương trình sẽ biểu diễn phục vụ khán giả các ca khúc truyền thống cách mạng: tổ khúc Tiếng mõ thành đồng, mashup Đất quê ta mênh mông - Củ Chi đất lửa hoa hồng, ca khúc Bài ca không quên, Ngôi sao niềm tin - Ngôi sao Hồ Chí Minh, Quê hương tôi, Hãy yên lòng mẹ ơi, xiếc nghệ thuật Ký ức, múa súng Quân đội ta vững mạnh - anh hùng… với phần biểu diễn của các nghệ sĩ: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Lê Hồng Thắm, ca sĩ Cẩm Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Tùng Lâm, Nguyễn Đồng Diệu Ly, Hồ Tuấn Phúc, nhóm Lạc Việt, nhóm Thanh Âm, các nghệ sĩ xiếc Trung tâm Nghệ thuật TPHCM và các chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh - Kiểm soát Quân sự 31.

THÚY BÌNH

Từ khóa

Ngôi sao Hồ Chí Minh Hồ Tuấn Phúc Lê Hồng Thắm Đỗ Tùng Lâm Tổ khúc Củ Chi Quân khu 7 Thành đồng Tạ Minh Tâm Võ Minh Lâm Củ Chi đất lửa hoa hồng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn