Tấn công bằng dao ở Seoul, 3 người chết

Giới chức Hàn Quốc ngày 3-9 cho biết, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại nhà hàng pizza ở quận Gwanak, thủ đô Seoul của nước này, khiến 3 người chết.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao. Ảnh: NEWSIS

Theo hãng tin Yonhap, cảnh sát cho biết người đàn ông khoảng 40 tuổi đã tấn công 2 người đàn ông và 1 phụ nữ bằng dao. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nghi phạm được cho là đã cố gắng tự tử nhưng được cứu sống.

Theo cảnh sát, chủ nhà hàng - được cho là nghi phạm, bị cáo buộc tấn công các nhà thầu sau một cuộc tranh cãi về việc cải tạo nội thất. Chính quyền đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo thống kê chính thức, tỷ lệ giết người ở Hàn Quốc là 1,3/100.000 người vào năm 2021, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là khoảng 6/100.000 người. Nhưng gần đây đã xảy ra một số vụ tấn công bằng dao, gần nhất là vụ một người đàn ông đâm 3 cảnh sát vào tháng 5.

HUY QUỐC