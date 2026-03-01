Iran thông báo người tạm đảm nhiệm các quyền hạn của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei

Ngày 1-3, theo Tân Hoa xã, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Chánh án Tòa án Tối cao Gholamhossein Mohseni Ejei và một thành viên của Hội đồng Giám hộ sẽ tạm thời đảm nhiệm các quyền hạn của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei sau khi ông thiệt mạng.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: XINHUA

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Mokhber nêu rõ, 3 người sẽ điều hành công việc trong giai đoạn chuyển tiếp, trước khi có người kế nhiệm vị trí của ông Ali Khamenei.

Truyền thông Iran cũng xác nhận, Tư lệnh IRGC, Tướng Mohammad Pakpour và Thư ký Hội đồng Quốc phòng Ali Shamkhani đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel ngày 28-2.

Tướng Mohammad Pakpour. Ảnh: IRNA

Cùng ngày, hàng ngàn người đã tập trung ở trung tâm thủ đô Tehran, bày tỏ sự đau buồn sau khi Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei bị hạ sát, đồng thời hô vang các khẩu hiệu phản đối Mỹ và Israel.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đáp trả quyết liệt và đã phát động các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa, máy bay không người lái nhằm vào loạt mục tiêu chiến lược.

Theo IRGC, các cuộc tập kích đã nhắm trúng 27 căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, cùng các mục tiêu quan trọng của Israel như căn cứ không quân Tel Nof, sở chỉ huy quân đội HaKirya và một khu công nghiệp quốc phòng lớn tại Tel Aviv.

PHƯƠNG NAM