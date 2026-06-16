Tăng “chỉ số dân tin” bằng sản phẩm cụ thể

Có dịp đi qua các công trường đang thi công đường Vành đai 3, giữa những ngổn ngang vật liệu, chúng tôi được nghe và thấy người dân, cả tại chỗ lẫn khách vãng lai, đều nắm khá rõ hiện trạng, tiến độ và thời gian hoàn thành. Đó là hiệu quả của việc truyền thông đến được với người dân khi họ hiểu từng quyết sách sát sườn với đời sống, mưu sinh của mình.

Khi cần, người dân đối chiếu những phát biểu của lãnh đạo, phát ngôn của chính quyền để tự kiểm định, đánh giá được mức độ nói và làm trong thực tế. Từ đó, tạo tính thuyết phục và đồng thuận xã hội, đồng tâm chính trị cao hơn.

Chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, TPHCM dự kiến khởi công 10 dự án trọng điểm trước ngày 2-7-2026. Những dự án này bao trùm từ hạ tầng - giao thông đến thiết chế văn hóa - môi trường - an sinh… Tất cả đều nhằm hiện thực hóa từng giai đoạn của quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch TPHCM sau sáp nhập (trong khi chờ được thông qua quy hoạch tổng thể) và những quyết sách mà Trung ương và thành phố đã thống nhất. Điều này thể hiện rõ cam kết có tính thực thi cao của lãnh đạo thành phố trước người dân và doanh nghiệp.

Thông qua những dự án trọng điểm và trong tổng thể phát triển nói chung, TPHCM đang cho thấy một sự chuyển dịch để cân bằng nguồn lực. Với những dự án hạ tầng - giao thông chiến lược, cơ cấu kinh tế thành phố đang được tái cấu trúc giữa cán cân truyền thống và cán cân hiện đại trong việc tạo nguồn thu, từ đất, thuế đất đến kênh đầu tư, huy động vốn mới. Cùng với đầu tư công, tiêu dùng, xuất nhập khẩu truyền thống, thành phố sẽ tập trung cao độ cho kinh tế số, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, liên kết vùng…

Phát triển hạ tầng đô thị cân bằng với chất lượng sống của thị dân thông qua các chính sách an sinh như nhà ở, ưu tiên ngân sách cho giáo dục, y tế… Cùng với đó là đảm bảo môi trường sống an toàn như làm công viên ở những khu đất công bị treo, tái khởi động có thời hạn từng công trình chống ngập, chiến dịch 45 ngày truy quét tội phạm ma túy… Hầu như mỗi chủ trương, chính sách đều hướng tới việc làm sao để có sản phẩm đầu ra cụ thể - kết quả của mọi cam kết.

Vì vậy, không khó để lý giải khi những phát ngôn, thông tin mà lãnh đạo thành phố đưa ra trong thời gian qua đã nhận được sự đồng thuận xã hội rất cao. Không phải “nói nghe lấy được” mà là phát biểu trên cơ sở nhận thức, định hướng chung, thực tiễn đã và đang vận hành cũng như yêu cầu, mục tiêu cần đạt. Đó là những thông tin mà người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư chờ đợi, trông cậy và tin cậy, khi nói luôn đi đôi với làm. Điển hình là cam kết vận dụng cơ chế để tháo gỡ đất treo, dự án tồn đọng, gây lãng phí… Đó là sự song hành giữa lời nói với kết quả những việc đang làm trong ngắn hạn, thể hiện sự kiểm định của xã hội. Chính hành động mạnh mẽ, cải tổ thực chất và từng sản phẩm cụ thể, thiết thực của TPHCM đã giúp gia tăng “chỉ số dân tin”.

TPHCM đang triển khai nhiều quyết sách lớn kéo theo những chuyển dịch mang tính lịch sử nên càng cần đẩy mạnh truyền thông đến người dân. Đặc biệt chú trọng chủ động thông tin, mở rộng tương tác, gia tăng phản hồi, đối thoại để chính người dân cũng dự phần trong các bước đi của chính sách mới, cơ chế mở. Trong đó, Luật Đô thị đặc biệt (sau khi được ban hành), quy hoạch TPHCM tầm nhìn 100 năm cùng nhiều chính sách an sinh như chỉnh trang kênh rạch, chung cư cũ, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê… là những ví dụ điển hình. Khi đó, người dân và doanh nghiệp thấy rõ lợi ích mà mình được thụ hưởng trong mọi quyết sách, dự án, công trình hay sự chuyển dịch về cấu trúc kinh tế - xã hội... để thêm đồng thuận cùng cấp ủy, chính quyền.

NGUYỄN QUÂN CÁT