Rạng sáng chủ nhật 19-7, tại TP New York (Mỹ), World Cup 2026 sẽ khép lại sau gần 5 tuần tranh tài với một trong những “trận đấu thế kỷ” giữa Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu và Argentina, đương kim vô địch Nam Mỹ. Trận chung kết được chờ đợi bậc nhất lịch sử là cái kết đẹp cho kỳ World Cup “chưa từng có” về quy mô, sự thành công và những điều đáng nhớ.

World Cup 2026, với 104 trận đấu, đã tạo ra rất nhiều câu chuyện nhưng đáng nhớ nhất không phải số bàn thắng hay những cuộc "lật đổ" mà là cảm giác ranh giới trong bóng đá thế giới đang mờ đi. Khoảng cách giữa một nhà vô địch thế giới và một đội bóng ngoài tốp đầu chưa bao giờ gần như lúc này.

Khi Cape Verde bước ra sân chơi lớn nhất hành tinh lần đầu tiên trong lịch sử, không ai đặt cược đi tiếp cho quốc đảo Tây Phi có dân số ít nhất thế giới này ở bảng đấu có Tây Ban Nha và Uruguay. Nhưng rồi họ đã cầm hòa nhà đương kim vô địch châu Âu, chia điểm với Uruguay, đứng vững trước Saudi Arabia. Đoạt vé vào vòng 2, Cape Verde chạm trán Argentina và đương kim vô địch thế giới phải cần 120 phút cân não mới chiến thắng. Cape Verde viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình.

Argentina cũng nhiều lần tự cứu lấy giấc mơ bằng bản lĩnh ở những thời khắc ngặt nghèo. Những trận đấu đó cho thấy một sự thật rất khác so với nhiều kỳ World Cup trước. Không còn đội bóng nào bước ra sân với tâm thế chắc chắn chiến thắng chỉ vì quá khứ huy hoàng. Không còn đội bóng nhỏ nào vào giải chỉ để làm đá lót đường.

World Cup 2026 cũng là giải đấu đầu tiên FIFA triển khai đồng bộ một hệ sinh thái dữ liệu quy mô chưa từng có. Trái bóng thông minh tích hợp cảm biến ghi nhận khoảng 500 điểm dữ liệu mỗi giây. Hệ thống việt vị bán tự động thế hệ mới xử lý hàng chục vị trí cầu thủ theo thời gian thực. Mỗi trận đấu tạo ra hàng triệu dữ liệu về chuyển động, tốc độ, khoảng cách, cường độ tấn công và mô hình chiến thuật. Một nghiên cứu của Đại học Northeastern chỉ ra rằng, phân tích chiến thuật dựa trên AI đang giúp san bằng khoảng cách trình độ giữa những cường quốc truyền thống và những nền bóng đá mới nổi. Toàn bộ 48 đội tham dự đều được tiếp cận bình đẳng các công cụ phân tích hiệu suất. Lần đầu tiên, một đội bóng "nhà nghèo" có thể nhìn thấy trận đấu bằng con mắt dữ liệu giống hệt một đội bóng "nhà giàu".

Đây chính là điều làm nên tính "không biên giới" thực sự của World Cup lần này và là lý do World Cup năm nay xuất hiện nhiều bất ngờ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, không có công cụ AI nào tạo dựng được lòng can trường cho Cape Verde. Không có thuật toán nào tạo ra bản lĩnh của Argentina khi liên tiếp đứng dậy sau những thời khắc tưởng như sụp đổ. Không có mô hình dữ liệu nào thay thế được khát vọng chiến thắng. World Cup vì thế đang gửi đi một thông điệp rất khác.

Bóng đá không còn biên giới bởi mọi nền bóng đá đều có quyền ước mơ, tất cả đều được trao cơ hội bước lên cùng một vạch xuất phát về tri thức và dữ liệu. Phần còn lại phụ thuộc vào con người. Đó cũng là thông điệp không chỉ dành cho bóng đá. Không phải ngẫu nhiên FIFA mở rộng World Cup từ 32 lên 48 đội đúng vào thời điểm công nghệ phân tích được phổ cập. Đó là một phép thử: khi cánh cửa mở rộng hơn, khi công cụ được san sẻ công bằng hơn, ai mới thực sự trở thành người dẫn đầu?

World Cup 2026 không trao cho bất kỳ nền bóng đá nào con đường tắt. Giải đấu chỉ mở ra cánh cửa mà trước đây nhiều đội bóng nhỏ thường ít có cơ hội chạm tới. Vượt qua cánh cửa ấy hay không vẫn là khát vọng và bản lĩnh của từng nền bóng đá. World Cup 2026 cho thấy bóng đá thế giới đang được viết lại bằng một ngôn ngữ mới. Dữ liệu giúp san bằng cơ hội. Công nghệ mở rộng giới hạn. Nhưng khát vọng mới là thứ quyết định ai đủ sức biến cơ hội thành lịch sử. Đó mới là ý nghĩa lớn nhất của World Cup 2026.

ĐĂNG LINH