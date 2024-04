Tăng cơ hội tiếp cận nước sạch cho cộng đồng

Hoa hậu H’Hen Niê trực tiếp thực hiện phần minh họa biến 10 lít nước bẩn thành nước uống sạch an toàn

Phát biểu tại buổi lễ, bà Claudine Zukowski, Giám đốc Cấp cao chương trình P&G “Nước uống sạch cho trẻ em” toàn cầu chia sẻ, năm 2024 đánh dấu cột mốc 20 năm của chương trình “Nước uống sạch cho trẻ em” trên toàn cầu với hơn 21 tỷ lít nước sạch đã được mang đến cho người dân thông qua giải pháp gói bột lọc nước P&G Purifier of Water. Chúng tôi rất tự hào vì trong nhiều năm qua tại Việt Nam, chương trình đã hỗ trợ nhiều hộ gia đình tiếp cận nguồn nước uống sạch, đặc biệt là các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, thiên tai. Chương trình càng có ý nghĩa khi nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng. Chúng tôi cam kết nỗ lực mở rộng chương trình đến các địa phương để có thể hỗ trợ càng nhiều gia đình hơn nữa.

Hoa hậu H’Hen Niê đã trực tiếp thực hiện phần minh họa biến 10 lít nước bẩn thành nước uống sạch an toàn

Tại lễ phát động, Hoa hậu H’Hen Niê đã trực tiếp thực hiện phần minh họa biến 10 lít nước bẩn thành nước uống sạch an toàn chỉ trong vòng 30 phút với gói bột lọc nước P&G. Hoa Hậu H'Hen Niê cho biết, tôi rất ấn tượng khi chứng kiến sức mạnh của gói bột lọc nước P&G và mong muốn chương trình sẽ được mở rộng tại nhiều nơi ở Việt Nam hơn nữa. Bởi vẫn còn rất nhiều người dân chưa tiếp cận với nguồn nước uống sạch.

Năm nay, thông qua chương trình “Nước uống sạch cho trẻ em” năm 2024 được phối hợp giữa Công ty P&G Việt Nam và Saigon Co.op, người tiêu dùng tại Saigon Co.op có cơ hội tiếp tục tham gia hoạt động cộng đồng ý nghĩa này, góp phần thiết thực giúp nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam. Cụ thể, từ ngày 25 đến 29-5-2024, khi mua sắm mỗi sản phẩm P&G gồm bột và nước giặt Ariel, Tide, nước xả vải Downy; xà bông Safeguard; dầu gội Pantene, Head&Shoulders, Rejoice; dao cạo râu Gillette… tại điểm bán của Saigon Co.op tức là đã đóng góp 1 ngày nước uống sạch, tương đương 10 lít nước cho các gia đình thiếu nước sạch trên cả nước. Ngoài ra, khi tham gia chương trình, người tiêu dùng còn có cơ hội được nhận nhiều quà tặng tri ân giá trị.

Hoa hậu H’Hen Niê đã mua sản phẩm tại Co.opmart để ủng hộ chương trình hỗ trợ nước sạch cho cộng đồng

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc khối vận hành hoạt động Co.opmart cho biết, là đơn vị bán lẻ đặt lợi ích của xã lên hàng đầu, Saigon Co.op rất vinh dự khi được đồng hành và gắn bó lâu dài với P&G Việt Nam trong nhiều năm nay với dự án nước uống sạch. Trong bối cảnh nhiều địa phương đang hứng chịu tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng do khô hạn và xâm nhập mặn thì chương trình lần này lại càng có ý nghĩa hơn. Năm 2024 với cột mốc 35 năm thành lập, Saigon Co.op cùng P&G dự kiến sẽ trao 3,5 triệu lít nước uống sạch thông qua chương trình. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng ấp ủ nhiều hoạt động ý nghĩa và bùng nổ hơn để kết nối với khách hàng, nhà cung cấp và cơ quan ban ngành để mang đến nhiều chương trình ý nghĩa cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc khối vận hành hoạt động Co.opmart phát biểu tại lễ phát động

Tại Việt Nam, Chương trình “Nước uống sạch cho trẻ em” đã được triển khai từ năm 2016. Với sự ủng hộ và đồng hành từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các đối tác, và chính quyền địa phương, đến nay chương trình đã cung cấp hơn 90 triệu lít nước uống sạch cho gần 600.000 người thụ hưởng tại hơn 10 tỉnh thành bị thiếu nguồn nước sạch, bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Long An, An Giang, Đồng Tháp... Đặc biệt là tại các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt như Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, chương trình đã kịp thời hỗ trợ cho người dân, giúp tiếp cận nguồn nước sạch, giảm thiểu đáng kể nguy cơ bệnh tật do việc sử dụng nguồn nước ô nhiễm. Tại Việt Nam, gói bột lọc nước P&G Purifier of Water đã được chứng nhận chất lượng bởi Bộ Y tế.

Có mặt tại buổi lễ phát động, đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, là quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu, Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với thảm họa thiên tai như bão, lũ, gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là nhu cầu nước uống sạch. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Công ty P&G Việt Nam trong việc góp phần cải thiện nguồn nước đang bị nhiễm bẩn để giảm thiểu tỷ lệ bệnh tật và tử vong không đáng có. Công ty P&G Việt Nam cũng là đối tác chiến lược đã cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xây dựng và triển khai nhiều hoạt động nhân đạo ý nghĩa. Đây là nền tảng vững chắc để khởi nguồn cho những dự án vì cộng đồng tiếp theo nằm trong thỏa thuận hợp tác nhân đạo giữa Công ty P&G Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”.

Được biết, chuỗi hoạt động ý nghĩa được triển khai nhân dịp kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 35 của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) và kỷ niệm 20 năm chương trình “Nước Uống Sạch Cho Trẻ Em” của tập đoàn P&G trên toàn cầu.

MINH XUÂN