Tăng cường giám sát an toàn, an ninh hàng không

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh hàng không trong thời gian tới.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam được giao đánh giá toàn diện năng lực giám sát an toàn hàng không, đặc biệt là chất lượng đội ngũ giám sát viên theo yêu cầu phát triển của thị trường và quy định quốc tế.

Đồng thời, Cục Hàng không Việt Nam phải khẩn trương hoàn thiện đề án thành lập cơ quan điều tra sự cố, tai nạn máy bay và đề án trung tâm dữ liệu an toàn hàng không, tạo cơ sở cho việc chia sẻ thông tin, chủ động nhận diện và phòng ngừa rủi ro. Bên cạnh đó, việc rà soát, nâng cấp và khắc phục kịp thời các sự cố hạ tầng hàng không cũng là nhiệm vụ trọng tâm.

Bộ Xây dựng yêu cầu, công tác giám sát an toàn phải được triển khai quyết liệt, cả thường xuyên lẫn đột xuất, đối với hãng hàng không, đơn vị dịch vụ và cảng hàng không. Các hành vi vi phạm gây uy hiếp an toàn sẽ bị xử lý nghiêm.

Trong thời gian tới, Cục Hàng không Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các địa phương trong việc bảo đảm an ninh hàng không, bao gồm cả an ninh mạng và an toàn thông tin.

Đối với sở xây dựng các tỉnh, thành phố có cảng hàng không, sân bay, Bộ Xây dựng đề nghị chủ động tham mưu cho UBND địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, xử lý nguy cơ mất an toàn như sử dụng nguồn sáng công suất lớn, đèn laser, thả diều, máy bay không người lái và các chướng ngại vật vi phạm độ cao tĩnh không.

Các địa phương cũng phải tăng cường kiểm soát chim, động vật hoang dã và vật nuôi quanh khu vực sân bay; tuyên truyền pháp luật về an toàn, an ninh hàng không cho người dân, đặc biệt ở khu vực lân cận cảng hàng không và các tuyến đường tiếp giáp cảng hàng không.

