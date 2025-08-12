Xử lý nghiêm mọi vi phạm uy hiếp an toàn hàng không

Ngày 12-8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, yêu cầu “không đánh đổi an toàn, an ninh hàng không với bất cứ lý do gì” và “không có vi phạm nào là nhỏ”.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi sai phạm gây uy hiếp an toàn hàng không

Chỉ thị nêu rõ, thời gian gần đây xảy ra một số sự cố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay, như va chạm giữa hai tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tình trạng chậm/hủy chuyến kéo dài ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại cảng hàng không, tạo dư luận không tốt; nhiều trang thông tin điện tử của các đơn vị hàng không bị tấn công, chèn quảng cáo độc hại và nhiều tài khoản người dùng, khách hàng bị lộ lọt thông tin…

Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất đối với các hãng hàng không, đơn vị cung cấp dịch vụ và cảng hàng không; xử lý nghiêm mọi hành vi sai phạm gây uy hiếp an toàn.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu khủng bố, phá hoại, gây rối tại cảng hàng không, trên tàu bay, cơ sở hạ tầng hàng không.

Bộ Công an là đầu mối điều phối giữa các lực lượng chức năng hoạt động tại cảng hàng không (an ninh hàng không, công an, quân sự, hải quan, kiểm dịch, cảng vụ…) để triển khai thống nhất, hiệu quả phương án bảo đảm an ninh hàng không; xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong công tác bảo đảm an ninh hàng không phù hợp với tình hình mới và yêu cầu thực tiễn.

Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng phương án đối phó việc sử dụng máy bay không người lái và phương tiện bay khác can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành có cảng hàng không triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn, ứng phó việc sử dụng nguồn sáng công suất lớn, đèn laser, thả diều, vận hành tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác; đồng thời giám sát, xử lý chướng ngại vật vi phạm quy định về độ cao tĩnh không, uy hiếp an toàn khu vực cảng. Các địa phương cũng phải thực hiện biện pháp kiểm soát chim, động vật hoang dã và vật nuôi tại khu vực lân cận để bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động hàng không.

PHAN THẢO