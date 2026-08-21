In thêm 9 triệu bản sách giáo khoa trước năm học mới

Ngày 20-8, nhu cầu mua sách giáo khoa (SGK) tại TPHCM tăng cao đột biến. Tại nhiều cửa hàng bán lẻ, phụ huynh xếp hàng “rồng rắn” nhiều giờ để mua sách cho con. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sẽ điều chuyển nguồn sách giữa các địa phương để đáp ứng nhu cầu phát sinh.

Nhập hàng 4-5 lần/ngày vẫn không đáp ứng kịp

Từ 7 giờ, phụ huynh đã tập trung rất đông trước trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TPHCM (số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán) để hỏi mua SGK cho con. Chị Bùi Ngọc Trang (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây) chia sẻ: “Sau nhiều ngày tìm mua ở các nhà sách nhỏ vẫn chưa đủ bộ SGK lớp 6 cho con, tôi quyết định đến trực tiếp nhà xuất bản với hy vọng mua được sách”. Ghi nhận cho thấy nhu cầu mua SGK trải đều ở các khối lớp, trong đó nhiều phụ huynh có nhu cầu mua hai bộ để con không phải mang sách từ trường về nhà.

Phụ huynh mua SGK tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TPHCM (phường Chợ Quán) trong sáng 20-8. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Anh Phạm Minh Chiến, nhân viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TPHCM, cho biết, trong sáng 20-8, đơn vị phải tăng cường lực lượng hướng dẫn, điều phối phụ huynh, tránh tình trạng chen lấn khi xếp hàng. Nguồn hàng được bổ sung liên tục 4-5 lần/ngày, song do nhu cầu quá lớn nên nhiều thời điểm vẫn không đáp ứng kịp. Đến chiều cùng ngày, lượng phụ huynh đến hỏi mua SGK giảm, nhưng một số đầu sách vẫn chưa kịp bổ sung.

Tại Cửa hàng Sách và Thiết bị trường học (số 223 Nguyễn Tri Phương, phường An Đông), lượng phụ huynh đến mua SGK ít hơn, song vẫn thiếu một số đầu sách. Nhân viên cửa hàng cho hay, nguồn sách đang tiếp tục được bổ sung. Do sức mua tăng đột biến trong những ngày qua nên xảy ra tình trạng thiếu cục bộ một số đầu sách, nhưng sẽ bảo đảm đủ sách trước khai giảng năm học mới.

Tổng hợp nhu cầu từ trường học

Trước tình trạng khan hiếm SGK, Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Ngô Văn Hoan thông tin, nếu không mua được SGK tại các cửa hàng bán lẻ, phụ huynh có thể đăng ký mua tại trường học. Tại TPHCM, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giao Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam và Công ty Sách và Thiết bị Trường học TPHCM cung ứng tối đa lượng SGK hiện có trong kho.

Những đầu sách có nguy cơ thiếu sẽ được in bổ sung trong tháng 9, trong đó ưu tiên SGK học kỳ I. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang điều chuyển SGK giữa các địa phương để cân đối nguồn hàng theo nhu cầu thực tế. Tính đến ngày 20-8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng 24,5 triệu bản SGK cho phụ huynh, học sinh và các trường học tại TPHCM, đạt 98% nhu cầu đăng ký, tăng hơn 15% so với năm ngoái. Để đáp ứng nhu cầu phát sinh trong những ngày qua, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang in bổ sung 9 triệu bản SGK, dự kiến cung ứng từ ngày 25-8 đến 6-9.

Theo đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các trường học đang tổ chức cho học sinh đăng ký bổ sung nhu cầu mua SGK. Các trường sẽ tổng hợp số lượng và đăng ký về các đầu mối cung ứng, gồm: khu vực 1 là Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học TPHCM; khu vực 2 là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam; khu vực 3 là Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Bà Rịa - Vũng Tàu. SGK sẽ được phân bổ bổ sung vào đầu tháng 9-2026.

Ngoài ra, phụ huynh có nhu cầu mua sách lẻ có thể liên hệ 6 cửa hàng bán lẻ đang được liên tục bổ sung SGK cho thị trường TPHCM, gồm: 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán; 223 Nguyễn Tri Phương, phường An Đông; 101 Hoàng Sa, phường Tân Định; 122 Phan Văn Trị, phường Bình Thạnh; 604 CMT8, phường Thủ Dầu Một; 500D Bình Giã, phường Tam Thắng. Phụ huynh cũng có thể mua sách trực tuyến tại địa chỉ https://phuongnamretail.vn hoặc truy cập website http://taphuan.nxbgd.vn để sử dụng tạm thời SGK bản PDF miễn phí.

THU TÂM