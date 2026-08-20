TPHCM: Bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa năm học mới

UBND TPHCM yêu cầu năm học 2026-2027 phải bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa; kiểm soát chặt dạy thêm, học thêm, đồng thời tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (phường Tân Định, TPHCM) hào hứng tham gia hoạt động ngoài chương trình

UBND TPHCM vừa ban hành chỉ thị về 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027, trong đó yêu cầu bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa; kiểm soát dạy thêm, học thêm và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Theo đó, 12 nhóm nhiệm vụ được tập trung thực hiện trong năm học 2026-2027 gồm:

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phát triển giáo dục đưa vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và từng phường, xã, đặc khu.

- Hoàn thành Đề án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mọi phương án sắp xếp có báo cáo đánh giá tác động, không làm phát sinh rào cản địa lý, chi phí đối với người học.

- Bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu cho năm học mới; không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn không được đến trường.

- Phát triển giáo dục mầm non theo hướng thực chất, bền vững.

- Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; đẩy nhanh lộ trình dạy học 2 buổi/ngày; tăng cường giáo dục STEM/STEAM, nội dung trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn vào dạy học tích hợp từ cấp trung học cơ sở.

- Triển khai Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” theo lộ trình phù hợp với từng cấp học.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát trong quản trị nhà trường, tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá.

- Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, thi cử và tuyển sinh theo hướng giảm áp lực, bảo đảm công bằng, minh bạch, khách quan. Tham mưu phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2027-2028 và chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 trên địa bàn.

- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

- Thực hiện công khai, minh bạch các khoản thu theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động liên kết giáo dục, dạy thêm, học thêm.

- Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

- Đẩy mạnh xã hội hóa và huy động các nguồn lực hợp pháp cho phát triển giáo dục.

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục cụ thể hóa nhiệm vụ thành kế hoạch, tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Liên quan chế độ, chính sách cho đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ quản lý, nhà giáo, TPHCM tập trung một số nhiệm vụ cụ thể: - Giao, phân bổ biên chế theo hướng tăng giáo viên trực tiếp giảng dạy, giảm biên chế quản lý và nhân viên hỗ trợ giáo dục. - Bồi dưỡng, hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ và chuẩn hóa chuyên môn cho đội ngũ công chức phụ trách giáo dục và đào tạo cấp xã. - Giải quyết chế độ, chính sách đối với nhân sự chịu tác động của việc sắp xếp cơ sở giáo dục.

THU TÂM