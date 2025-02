Tăng thị phần dòng khách siêu giàu

Tấp nập khách đến

Thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, từ nay đến cuối năm dự kiến có hàng loạt tỷ phú thế giới đến Hạ Long vui chơi, trải nghiệm… Tương tự, Phú Quốc (Kiên Giang), TPHCM, một số tỉnh khu vực miền Trung, Tây Bắc cũng là những điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình du ngoạn của nhóm khách siêu giàu.

Đoàn khách tàu biển quốc tế của Lữ hành Saigontourist chuẩn bị tham quan TPHCM và các tỉnh thành. Ảnh: NGỌC CHI

Anh Bảo Nguyễn, một hướng dẫn viên có thâm niên đưa đón khách inbound (khách quốc tế vào Việt Nam - PV), chia sẻ, phong cách chi tiêu của nhóm khách giàu châu Âu với châu Á rất khác biệt. Hãng lữ hành của anh Bảo nhiều lần tiếp các đoàn khách quốc tế đặt riêng tham quan, trải nghiệm khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên… với tổng mức chi tiêu 100-200 triệu đồng/người/ngày, chuyến đi kéo dài 5-7 ngày. Một số khách châu Á sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua bức tranh họ yêu thích. Có nhóm khách đến từ Trung Quốc lại thích mua các món hàng từ vàng 24k để làm quà tặng. Ngược lại, khách châu Âu thường quan tâm đến văn hóa bản địa, những điều mới lạ mà họ sẽ được trải nghiệm...

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist, bật mí, đơn vị vừa đón tiếp và phục vụ nhóm khách giàu có ở “biệt thự” trên siêu du thuyền do họ sở hữu. Các vị khách trung niên đặc biệt này dành nhiều thời gian chu du khắp thế giới. Trong hành trình trải nghiệm, họ đã ghé Việt Nam và lưu trú khoảng 3 ngày. Họ yêu thích trải nghiệm văn hóa địa phương. Với họ, tính riêng tư, an ninh, an toàn… luôn phải được đặt lên hàng đầu. Ước tính của Lữ hành Saigontourist, mỗi năm đơn vị tiếp đón hàng trăm ngàn lượt khách tàu biển quốc tế đến Việt Nam, trong đó có nhóm khách siêu giàu. Điều đáng mừng, nhóm khách này đến với Saigontourist trong năm 2025 có dấu hiệu khởi sắc hơn so với các năm trước.

Ngành du lịch TPHCM cũng đã đặt mục tiêu đón các đoàn khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) đến từ các thị trường trọng điểm và hướng đến nhóm khách chi tiêu cao, dòng khách siêu giàu. Năm 2025, TPHCM dự kiến đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế (tăng hơn 40%); tổng doanh thu du lịch ước đạt 260.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước.

Dịch vụ đẳng cấp hút khách

Những bãi biển trong xanh, khung cảnh hoang sơ của điểm đến du lịch, chính là các yếu tố nổi trội để “níu chân” du khách. Ông Nguyễn Bảo Toàn, Giám đốc Trung tâm Điều hành Hướng dẫn viên Việt Nam (thuộc Công ty Du lịch Vietravel), chia sẻ về việc đón đoàn 4.500 khách MICE thuộc một tập đoàn dược của tỷ phú Ấn Độ nửa năm trước.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho khách, Vietravel thành lập riêng một nhóm cơ động bao gồm điều hành dịch vụ, điều hành hướng dẫn viên, điều hành xe kết hợp với kinh doanh để đón nhóm khảo sát của khách trước khi đoàn đến. Thời gian chuẩn bị trước khoảng 2 tháng, đảm bảo tất cả các nhu cầu khách đưa ra. Song song đó, đơn vị làm việc với các ban ngành, sở du lịch địa phương để có chính sách ưu đãi, phương án triển khai tối ưu, an toàn y tế và đảm bảo an ninh khi đoàn đến.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1-2025 đạt gần 2,1 triệu lượt, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2024. Con số này vượt xa mức đón cùng kỳ tháng 1-2019, khi Việt Nam đón khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với 575.000 lượt.

Trung tâm còn dịch toàn bộ bài thuyết minh toàn tuyến sang ngôn ngữ Hindi để khách quét mã QR có thể đọc luôn trên điện thoại, dịch tất cả các biển báo chỉ dẫn tại điểm tham quan sang tiếng Hindi… Đây là điểm cộng lớn của Vietravel trong việc tạo ra ấn tượng chuyên nghiệp và thân thiết đối với du khách. “Về phần truyền thông phải đảm bảo tính bảo mật thông tin khách hàng theo yêu cầu. Du khách càng giàu, càng có những yêu cầu khắt khe, nhất là về lịch trình cá nhân di chuyển riêng của các vị tỷ phú. Đảm bảo khách an toàn và không bị chú ý bởi truyền thông”, ông Nguyễn Bảo Toàn lưu ý.

Ông Phạm Hà, Chủ tịch Lux Group, cho rằng, người làm du lịch cần hiểu được khách giàu muốn gì, thích gì… để nắm bắt “chân dung” du khách. Khách giàu, khả năng chi trả tốt nên họ muốn được tiếp đón chất lượng, đẳng cấp. Ví dụ, tại sân bay có cửa check-in riêng, có lối đi riêng, có xe sang đưa đón vào tận sân bay, thậm chí có xe dẫn đường… Họ sẽ dùng chuyên cơ, dùng du thuyền riêng, sử dụng dịch vụ cao cấp… Vì vậy, về lâu dài, Việt Nam nên tăng cường quảng bá điểm đến xanh, du lịch xanh; tạo ra nhiều sự kiện mang tầm quốc tế; có thêm chính sách chuyên biệt để tiếp đón dòng khách siêu sang…

“Một điểm đến chất lượng không chỉ dựa vào cảnh quan thiên nhiên sẵn có, mà cần hội tụ năm yếu tố cốt lõi: sản phẩm du lịch độc đáo, nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chính sách thu hút du khách cao cấp, chiến lược quảng bá sắc bén và nền tảng công nghệ hiện đại”, ông Phạm Hà kiến nghị.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong tháng 2, khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không tăng mạnh, bằng 22% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4,2 triệu khách. Sản lượng hàng hóa quốc tế cũng tăng 41,7%, đạt 88.400 tấn. Trong khi đó, so với cùng kỳ năm trước, hành khách nội địa chỉ tăng 1,6%, đạt 3,1 triệu khách, hàng hóa nội địa đạt tăng 29,2%, đạt 22.400 tấn. BÍCH QUYÊN

THI HỒNG