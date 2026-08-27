Tập đoàn Qualcomm tiếp tục mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ). Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam đang chuyển đổi sang mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, bền vững và hội nhập. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo quốc gia được xác định là động lực chính, ưu tiên thu hút đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đến đầu tư, nghiên cứu, phát triển và hợp tác lâu dài tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ). Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Qualcomm mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua, trong đó có việc thiết lập Trung tâm R&D tại Hà Nội và hợp tác với Viettel, VinSmart.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Qualcomm tiếp tục mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot, 5G/6G, trung tâm dữ liệu và công nghệ kết nối thế hệ mới; tăng cường chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trong nước; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ). Ảnh: TTXVN

Ông Cristiano Amon khẳng định Qualcomm coi Việt Nam là thị trường và trung tâm công nghệ ngày càng quan trọng tại châu Á, đồng thời đang hướng tới xây dựng Việt Nam thành trung tâm R&D AI lớn thứ ba của tập đoàn trên toàn cầu.

Ông Cristiano Amon cho biết, với hơn 100 tỷ USD đã đầu tư cho R&D trên toàn cầu, Qualcomm mong muốn mở rộng hợp tác, hiện diện lâu dài tại Việt Nam; tăng cường phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học Việt Nam trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và phát triển các công nghệ thế hệ mới; đóng góp vào quá trình xây dựng hệ sinh thái bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

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