Khối ngoại tiếp tục “gom hàng”, VN-Index tăng phiên thứ 5 liên tiếp

VN-Index kéo dài chuỗi tăng điểm với động lực chính từ nhóm cổ phiếu Blue-chip. Trong đó, riêng cổ phiếu VIC tăng 2,6%, lên 236.000 đồng/cổ phiếu đã đóng góp gần 10 điểm cho VN-Index.

Một số cổ phiếu Blue-chip khác cũng tăng tích cực như: VPB tăng 2,43%, MSB tăng 2,28%, TCB tăng 1,94% và ACB tăng 1,57%...

Trên thị trường chung, thanh khoản suy yếu khiến các nhóm cổ phiếu phân hóa. Riêng nhóm dầu khí chịu áp lực chốt lời sau phiên tăng mạnh trước đó nên đồng loạt giảm: PLX giảm 2,67%, PVD giảm 2,04%, BSR giảm 1,3% và PVS giảm 1,01%...

Đáng lưu ý, khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 5 trên sàn HOSE với tổng giá trị mua ròng mạnh hơn 4 phiên trước, hơn 502 tỷ đồng. Trong đó, tập trung chủ yếu mua TCB với hơn 444 tỷ đồng, tiếp đến là HPG, VPB…

Cổ phiếu TCB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong phiên giao dịch 27-8

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 10,24 điểm (0,56%) lên 1.831,56 điểm với 117 mã tăng, 187 mã giảm và 61 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 0,68 điểm (0,24%) lên 282,64 điểm với 59 mã tăng, 54 mã giảm và 68 mã đứng giá. Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 16.000 tỷ đồng, giảm gần 4.000 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ hơn 16.500 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN