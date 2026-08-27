Kinh tế

Tài chính- Chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục “gom hàng”, VN-Index tăng phiên thứ 5 liên tiếp

SGGPO

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 27-8 ghi nhận phiên tăng thứ 5 liên tiếp dù giao dịch ảm đạm.

VN-Index kéo dài chuỗi tăng điểm với động lực chính từ nhóm cổ phiếu Blue-chip. Trong đó, riêng cổ phiếu VIC tăng 2,6%, lên 236.000 đồng/cổ phiếu đã đóng góp gần 10 điểm cho VN-Index.

Một số cổ phiếu Blue-chip khác cũng tăng tích cực như: VPB tăng 2,43%, MSB tăng 2,28%, TCB tăng 1,94% và ACB tăng 1,57%...

Trên thị trường chung, thanh khoản suy yếu khiến các nhóm cổ phiếu phân hóa. Riêng nhóm dầu khí chịu áp lực chốt lời sau phiên tăng mạnh trước đó nên đồng loạt giảm: PLX giảm 2,67%, PVD giảm 2,04%, BSR giảm 1,3% và PVS giảm 1,01%...

Đáng lưu ý, khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 5 trên sàn HOSE với tổng giá trị mua ròng mạnh hơn 4 phiên trước, hơn 502 tỷ đồng. Trong đó, tập trung chủ yếu mua TCB với hơn 444 tỷ đồng, tiếp đến là HPG, VPB…

IMG_2136.jpeg
Cổ phiếu TCB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong phiên giao dịch 27-8

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 10,24 điểm (0,56%) lên 1.831,56 điểm với 117 mã tăng, 187 mã giảm và 61 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 0,68 điểm (0,24%) lên 282,64 điểm với 59 mã tăng, 54 mã giảm và 68 mã đứng giá. Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 16.000 tỷ đồng, giảm gần 4.000 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ hơn 16.500 tỷ đồng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Cổ phiếu VIC VPB TCB Cổ phiếu TCB Blue-chip PLX Đứng giá VN-Index BSR Maritimebank HOSE

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn