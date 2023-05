Tập đoàn VNPT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2027

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn đã đánh giá, những nỗ lực của hai bên trong giai đoạn 2019-2022 đã tạo ra nhiều hiệu quả thiết thực, giúp hai bên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình và đã tạo sự chuyển biến tích cực trong chuyển đổi số hoạt động Đoàn.

Cụ thể, với sự quyết tâm rất cao, các hoạt động phối hợp giữa 2 đơn vị đã được triển khai thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu trên 3 mảng công tác lớn và đạt được nhiều hiệu quả nổi bật. Hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ xây dựng các phần mềm, ứng dụng, góp phần nâng cao năng lực chuyển đổi số các hoạt động Đoàn. Trong đó Ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” đã thực sự tạo ra những bước đổi mới trong công tác điều hành, quản lý đoàn viên, truyền thông tới hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên trên cả nước. Hơn 200 tin tức/ngày được đăng tải, hơn 20 cuộc thi trực tuyến được tổ chức thành công và hơn 300 chương trình của các cấp bộ đoàn được phát sóng trực tiếp trên nền tảng Ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhằm số hóa các nghiệp vụ quản lý đoàn viên, thay thế các bước thao tác nghiệp vụ thủ công, giúp định danh đoàn viên chính xác, Tập đoàn VNPT và Trung ương Đoàn đã phối hợp xây dựng, triển khai phần mềm Quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên tích hợp Ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Hiện nay trên hệ thống phần mềm có 5.331.446 dữ liệu đoàn viên trên tổng số 5.861.446 đoàn viên của cả nước gắn với 12 nghiệp vụ quản lý đoàn viên được tương tác, sử dụng.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid -19 diễn biến phức tạp từ cuối năm 2019, việc đưa hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice vào sử dụng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác điều hành, quản lý tại cơ quan Trung ương Đoàn; đáp ứng quy trình xử lý văn bản, dần thay thế hệ thống văn bản giấy, tiết kiệm thời gian và kinh phí, số hóa các tài liệu giúp việc truy cập, tra cứu được chuyên nghiệp hơn; Đã có hơn 3,5 triệu ý tưởng sáng kiến được đóng góp qua Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.

Không chỉ phối hợp chặt chẽ trong việc thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số trong công tác Đoàn, nhiều hoạt động an sinh xã hội đã được Trung ương Đoàn và Tập đoàn VNPT triển khai hiệu quả như phối hợp tổ chức truyền thông, hỗ trợ người dân khai báo y tế qua ứng dụng Ncovi góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch Covid-19, chương trình Thankyou, Việt Nam đã tạo nguồn quỹ 5 tỷ đồng để xây dựng 60 căn nhà nhân ái cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Những kết quả này là tiền đề quan trọng để Trung ương Đoàn tiếp tục lựa chọn VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2027 và triển khai ký kết đồng loạt tại 63 Tỉnh, Thành phố trên cả nước.

“Kết quả quan trọng nhất của 4 năm hợp tác chính là đã tạo dựng niềm tin giữa hai bên để cùng tiếp tục bắt tay hợp tác. Trong giai đoạn tới, Trung ương Đoàn coi chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng và là khâu để tạo đột phá trong nhiệm kỳ tới. Tôi tin rằng với thế mạnh của Tập đoàn VNPT về chuyển đổi số, sự nỗ lực của hai bên, nội dung hợp tác trong giai đoạn tới sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, tạo được sự đột phá trong chuyển đổi số và Đoàn Thanh niên cả nước sẽ là nhân tố đi đầu trong chuyển đổi số”, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ cùng phối hợp khảo sát, xây dựng “Đề án nâng cao năng lực chuyển đổi số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” gồm các giải pháp tổng thể về số hoá và chuyển đổi số các hoạt động công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đoàn và triển khai tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc như: các hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác quản lý điều hành thông suốt từ Trung ương tới địa phương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn (hệ thống quản lý văn bản Eoffice, phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên, ...) và các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an ninh thông tin; Phối hợp hỗ trợ, tổ chức đánh giá, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; đồng hành trong các kế hoạch, chương trình hành động lớn của Trung ương Đoàn và phù hợp với lĩnh vực ưu tiên của VNPT trong từng giai đoạn cụ thể.

Hai bên sẽ cùng phối hợp triển khai nền tảng cho hệ sinh thái số (Ứng dụng TNVN); Xây dựng môi trường để các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân cùng tham gia phát triển hệ sinh thái nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các Đoàn viên; Xây dựng các chương trình ưu đãi các sản phẩm, dịch vụ của VNPT để đưa lên hệ sinh thái (VNPT Money, SIM/gói cước di động, MyTV, các dịch vụ GTGT, các gói Home Combo...); Truyền thông thương hiệu; Sản xuất, tổ chức và phát sóng các cuộc thi, các sự kiện thể thao, văn hóa do Trung ương Đoàn tổ chức, đồng tổ chức trên các nền tảng của VNPT.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Tô Dũng Thái, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT cho rằng, để việc hợp tác của Trung ương Đoàn và Tập đoàn VNPT trong 5 năm tới đi vào thực chất và đạt được hiệu quả cao, hai bên sẽ bắt tay ngay vào triển khai các nội dung với kế hoạch, chương trình cụ thể. “Hai bên sẽ cùng phát huy thế mạnh của mình, cùng quyết tâm, nỗ lực hợp tác để tiến xa hơn trong thời gian tới, tạo sự đột phá trong chuyển đổi số hoạt động Đoàn”, đồng chí Tô Dũng Thái nhấn mạnh.