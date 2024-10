Tập huấn an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, quản lý ngành nước

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên Nguyễn Văn Yên, Trưởng phòng Pháp chế thanh tra Cục An toàn lao động, Bộ LĐTB-XH thông tin những kiến thức mới về an toàn, vệ sinh lao động. Đó là kiến thức tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về an toàn, vệ sinh lao động; vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; cách tổ chức bộ máy an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; khai báo điều tra tai nạn lao động; các yếu tố nguy hiểm và biện pháp làm việc an toàn…

Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ quản lý của tổng công ty hiểu rõ hơn các chính sách pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị.

ĐINH BÍCH