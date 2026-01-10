Thông tin kinh tế

Tất cả các chuyến bay nội địa của Vietjet sẽ làm thủ tục tại sảnh A, nhà ga T1, Sân bay Tân Sơn Nhất

Không ngừng mở rộng hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển thuận tiện của người dân và du khách, từ ngày 13-1-2026, tất cả các chuyến bay nội địa của Vietjet sẽ chuyển sang làm thủ tục tại sảnh A, nhà ga T1, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Trước đó, từ ngày 13-12-2025, các chuyến bay Vietjet khởi hành từ TPHCM đi Thanh Hóa, Hà Nội đã chuyển khu vực làm thủ tục sang sảnh A, nhà ga T1.

Tại sảnh A, nhà ga T1, hành khách bay cùng Vietjet sẽ có những trải nghiệm dịch vụ mới, thuận tiện cùng các ứng dụng công nghệ hiện đại trong làm thủ tục bay toàn trình, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm lễ, Tết Nguyên đán 2026 sắp tới.

Vietjet đã gửi thông tin tới hành khách và bố trí đầy đủ biển báo và nhân sự hỗ trợ tại cả sảnh A và sảnh B để hướng dẫn hành khách thực hiện thủ tục đúng khu vực, bảo đảm trải nghiệm thuận tiện và an toàn trên mọi hành trình bay cùng Vietjet.

Từ khóa

chuyến bay nội địa Vietjet Sảnh A nhà ga T1 làm thủ tục bay

