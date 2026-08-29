Tàu xe, du lịch vào cao điểm dịp nghỉ lễ

Chiều 28-8, lượng hành khách tại nhà ga, bến xe, sân bay bắt đầu tăng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ngành giao thông đã tăng số lượng phương tiện, siết quản lý giá vé; ngành du lịch cũng triển khai nhiều chương trình kích cầu, thu hút du khách.

Hành khách đón xe về quê tại Bến xe miền Tây (phường An Lạc, TPHCM). Ảnh: QUỐC HÙNG

Chiều 28-8, tại Hà Nội, mật độ giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ và lượng hành khách tại ga tàu, bến xe tăng mạnh.

Tại các bến xe lớn như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, lượng khách trong ngày có thể đạt 15.000 lượt/bến. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã chuẩn bị 200 xe dự phòng tại mỗi bến; tăng cường kiểm tra giá vé, xử lý tình trạng nhồi nhét khách, “xe dù, bến cóc”. Trong khi đó, ngành đường sắt bổ sung 37 chuyến tàu khách trên tuyến Bắc - Nam và các chặng ngắn trọng điểm.

Tại TPHCM, ông Nguyễn Văn Khang, Phó Giám đốc Bến xe miền Đông cũ (phường Bình Thạnh), thống kê, lượng khách ngày 28-8 tăng 10%, số chuyến xe tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2025. Có 44 đơn vị đăng ký tăng giá vé, mức tăng 20%-40%. “Ngày 29-8 bắt đầu cao điểm, dự kiến có hơn 680 xe xuất bến, phục vụ trên 19.000 hành khách”, ông Khang nói.

Theo ông Trần Nhân Hậu, Trưởng phòng Điều hành Bến xe miền Tây, đến nay có 50/144 đơn vị vận tải kê khai tăng giá vé, mức tăng không quá 40%. Bến xe miền Tây đã tiếp nhận 99 xe tăng cường của 13 đơn vị, tương đương 3.648 chỗ. Trong ngày cao điểm 29-8, bến dự kiến phục vụ 70.000 lượt khách với 2.350 lượt xe, gấp đôi ngày thường.

Giá vé máy bay giảm tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp lữ hành tung thêm các chương trình ưu đãi. Saigontourist giảm giá tour đến 51%; Vietluxtour chào bán tour nội địa đường bộ 2,4-3,3 triệu đồng/khách; Vietravel ghi nhận lượng khách đăng ký tăng hơn 30% so với cùng kỳ.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, báo tin vui khi hầu hết khách sạn, resort trên địa bàn đã kín chỗ. Tại Quảng Ngãi, bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL, thông tin, địa phương đã yêu cầu các doanh nghiệp, điểm du lịch chủ động có tour nội tỉnh kết nối các điểm đến, điểm du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, phù hợp nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế.

Giá vé máy bay dịp lễ năm nay được ghi nhận thấp hơn khoảng 15%-30% so với kỳ nghỉ 30-4 và 1-5. Chặng TPHCM - Phú Quốc, TPHCM - Nha Trang ngày 29-8 có giá 1,5-1,9 triệu đồng/chiều; chặng TPHCM - Hà Nội khoảng 2,2-3,7 triệu đồng/chiều.

NHÓM PV