Xã hội

Tìm thấy nạn nhân còn lại vụ lật xuồng trên sông Đồng Nai

SGGPO

Hai nạn nhân trong vụ lật xuồng trên sông Đồng Nai qua địa bàn xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng đều đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Chiều 28-8, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng tìm thấy thi thể anh Lê Trọng T. (33 tuổi, ngụ xã Di Linh), nạn nhân còn lại trong vụ mất tích sau khi bị lật xuồng trên sông Đồng Nai, đoạn qua xã Bảo Thuận.

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Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể anh Lê Trọng T., chiều 28-8

Như Báo SGGP thông tin, chiều 27-8, nhóm 8 người ăn uống tại khu vực nổi giữa sông. Khoảng 20 giờ cùng ngày, cả nhóm đi xuồng vào bờ thì xảy ra sự cố lật xuồng. Anh Lê Trọng T. và anh Nguyễn Văn L. (38 tuổi, ngụ xã Bảo Thuận) bị nước cuốn trôi. Đến đêm 27-8, lực lượng cứu nạn tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn L..

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Các đội cứu hộ phối hợp lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích

Sau khi nhận được thông tin, sáng 28-8, các đội cứu hộ từ nhiều địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng cũng có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng cơ quan chức năng hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28-8, thi thể anh Lê Trọng T. được các lực lượng cứu hộ tìm thấy cách khu vực lật xuồng khoảng 10m.

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Lâm Đồng sông Đồng Nai lật xuồng Bảo Thuận cứu hộ nạn nhân tai nạn đường thủy

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