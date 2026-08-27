Người dân về chùa cầu an, trọn vẹn đạo hiếu mùa Vu Lan

Ngày 27-8 (nhằm ngày Rằm tháng Bảy năm Bính Ngọ), người dân, Phật tử đã đến các chùa tại TPHCM để tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa trong mùa Vu Lan.

Tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TPHCM), các Phật tử đã về chùa thắp hương, cầu nguyện từ sáng sớm.

Chư Tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử tụng kinh Vu Lan báo hiếu. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong ngày, nhà chùa tổ chức nhiều hoạt động như phát cơm chay miễn phí, hướng dẫn người dân tham dự các nghi thức của Lễ Vu Lan và nghe chia sẻ về đạo hiếu, tình yêu thương trong gia đình, cách ứng xử giữa người với người.

Người dân, Phật tử nhận cơm chay miễn phí tại Việt Nam Quốc Tự trong Lễ Vu Lan. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại chùa Pháp Hoa, đông đảo người dân, Phật tử cùng tham dự Lễ Vu Lan trong không khí trang nghiêm. Mọi người cùng tụng kinh, cầu nguyện cho cha mẹ, người thân và tưởng nhớ đến những người đã khuất.

Chùa Pháp Hoa lung linh trong ngày Rằm tháng Bảy. Ảnh: MẠNH THẮNG

Phật tử cài hoa đỏ để trân trọng những ngày tháng còn được ở bên đấng sinh thành. Ảnh: MẠNH THẮNG

Phật tử về chùa xin chữ thư pháp dịp Vu lan. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh), nhà chùa trao 1.000 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm 10kg gạo và 500.000 đồng tiền mặt. Những phần quà được trao lan tỏa tinh thần quan tâm, sẻ chia với cộng đồng trong mùa Vu lan.

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trao quà đến người dân. Ảnh: BẢO TOÀN

Hoạt động trao quà tại chùa Huê Nghiêm vào ngày 27-8. Ảnh: BẢO TOÀN

Chùa Diệu Pháp (phường Bình Lợi Trung) phối hợp Hội Chữ thập đỏ phường tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo.

Đông đảo người dân, Phật tử tham gia hiến máu tại chùa Diệu Pháp

Ban tổ chức ghi nhận 175 người đến hiến máu, tiếp nhận được 243 đơn vị máu. Đây cũng là hoạt động được chùa Diệu Pháp duy trì vào các dịp lễ lớn, góp phần đưa tinh thần sẻ chia thành những việc làm thiết thực.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa), trong ngày Rằm tháng Bảy, đông đảo người dân đến chùa thắp hương, cầu nguyện và tham dự các hoạt động Vu lan.

Đông đảo người dân, Phật tử có mặt tại chùa Vĩnh Nghiêm trong Lễ Vu Lan

Những em bé được gia đình đưa đến chùa dự Lễ Vu Lan. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tối 27-8, nghi thức "bông hồng cài áo" được tổ chức để mỗi người nhớ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Bông hồng cài áo được tổ chức ở chùa Vĩnh Nghiêm. Ảnh: MẠNH THẮNG

THU HOÀI - MẠNH THẮNG