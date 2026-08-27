Xã hội

Người dân về chùa cầu an, trọn vẹn đạo hiếu mùa Vu Lan

SGGPO

Ngày 27-8 (nhằm ngày Rằm tháng Bảy năm Bính Ngọ), người dân, Phật tử đã đến các chùa tại TPHCM để tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa trong mùa Vu Lan.

Tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TPHCM), các Phật tử đã về chùa thắp hương, cầu nguyện từ sáng sớm.

1787828611345_5089444651203917330_5089444651203917330_a44ecd3f86e9836625a679560ca5c379.jpg
Chư Tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử tụng kinh Vu Lan báo hiếu. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong ngày, nhà chùa tổ chức nhiều hoạt động như phát cơm chay miễn phí, hướng dẫn người dân tham dự các nghi thức của Lễ Vu Lan và nghe chia sẻ về đạo hiếu, tình yêu thương trong gia đình, cách ứng xử giữa người với người.

1787828611341_5089444651203917330_5089444651203917330_ad81616dbcdb6259fe9e97405a971bbf.jpg
Người dân, Phật tử nhận cơm chay miễn phí tại Việt Nam Quốc Tự trong Lễ Vu Lan. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại chùa Pháp Hoa, đông đảo người dân, Phật tử cùng tham dự Lễ Vu Lan trong không khí trang nghiêm. Mọi người cùng tụng kinh, cầu nguyện cho cha mẹ, người thân và tưởng nhớ đến những người đã khuất.

1787832797630_5089444651203917330_5089444651203917330_b2a3d6e2812d9bb86ad7be78b5da1674.jpg
Chùa Pháp Hoa lung linh trong ngày Rằm tháng Bảy. Ảnh: MẠNH THẮNG
1787828611344_5089444651203917330_5089444651203917330_5733cb7e01f12bb384c9f340715cd741.jpg
Phật tử cài hoa đỏ để trân trọng những ngày tháng còn được ở bên đấng sinh thành. Ảnh: MẠNH THẮNG
1000150452.jpg
Phật tử về chùa xin chữ thư pháp dịp Vu lan. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh), nhà chùa trao 1.000 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm 10kg gạo và 500.000 đồng tiền mặt. Những phần quà được trao lan tỏa tinh thần quan tâm, sẻ chia với cộng đồng trong mùa Vu lan.

1787828697968_6287389065368176626_6287389065368176626_c8ac68fb064072cc89880b03fc9f70ab.jpg
Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trao quà đến người dân. Ảnh: BẢO TOÀN
1787828706620_6287389065368176626_6287389065368176626_8dfd18d8404ab2a3a6526a709f9a7c45.jpg
Hoạt động trao quà tại chùa Huê Nghiêm vào ngày 27-8. Ảnh: BẢO TOÀN

Chùa Diệu Pháp (phường Bình Lợi Trung) phối hợp Hội Chữ thập đỏ phường tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo.

788208287_1683288039410490_359218368898972582_n.jpg
Đông đảo người dân, Phật tử tham gia hiến máu tại chùa Diệu Pháp

Ban tổ chức ghi nhận 175 người đến hiến máu, tiếp nhận được 243 đơn vị máu. Đây cũng là hoạt động được chùa Diệu Pháp duy trì vào các dịp lễ lớn, góp phần đưa tinh thần sẻ chia thành những việc làm thiết thực.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa), trong ngày Rằm tháng Bảy, đông đảo người dân đến chùa thắp hương, cầu nguyện và tham dự các hoạt động Vu lan.

1787832348194_5089444651203917330_5089444651203917330_7c92f225e807f61ec20481c26eab0943.jpg
Đông đảo người dân, Phật tử có mặt tại chùa Vĩnh Nghiêm trong Lễ Vu Lan
1787832176177_5089444651203917330_5089444651203917330_5eb75beb2fe6d2a0155c5784f12bf366.jpg
Những em bé được gia đình đưa đến chùa dự Lễ Vu Lan. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tối 27-8, nghi thức "bông hồng cài áo" được tổ chức để mỗi người nhớ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

1787832216681_5089444651203917330_5089444651203917330_16a8a34f4308477ef372fb0e518043dd.jpg
Bông hồng cài áo được tổ chức ở chùa Vĩnh Nghiêm. Ảnh: MẠNH THẮNG
Tin liên quan
THU HOÀI - MẠNH THẮNG

Từ khóa

Lễ Vu Lan Pháp Hoa Việt Nam Quốc Tự Chùa Huê Nghiêm Vu Lan Cơm chay Phật tử Tụng kinh Diệu Pháp

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn