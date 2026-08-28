Xã hội

Xưởng nhựa ở Hà Nội cháy lớn, khói đen bốc cao hàng chục mét

SGGPO

Sáng 28-8, một xưởng nhựa tại phường Chương Mỹ (TP Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội, tạo cột khói đen cao hàng chục mét.

Theo lãnh đạo UBND phường Chương Mỹ, khoảng 8 giờ 30, địa phương nhận tin báo cháy tại xưởng nhựa trên địa bàn. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 28 phối hợp công an phường và các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức chữa cháy.

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Khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét. Ảnh cắt từ clip

Do bên trong xưởng có nhiều vật liệu nhựa dễ cháy, ngọn lửa bùng phát mạnh. Đến khoảng 8 giờ 45, lực lượng chức năng vẫn đang phun nước khống chế đám cháy, ngăn cháy lan.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong xưởng không có công nhân nên không ghi nhận thiệt hại về người.

Nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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TIẾN CƯỜNG

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UBND phường Chương Mỹ CNCH Đội Cảnh sát Xưởng Khói đen Dễ cháy Phòng cháy chữa cháy Nhựa Cháy Chữa cháy

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