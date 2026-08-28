Xã hội

Bắc bộ, Bắc Trung bộ có thể mưa to trong những ngày đầu nghỉ lễ

SGGPO

Khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng xảy ra những đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trong những ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Chiều tối 27-8, nhiều nơi ở Hà Nội có mưa lớn. Dự báo mưa dông tái diễn trong những ngày đầu nghỉ lễ
Chiều tối 27-8, nhiều nơi ở Hà Nội có mưa lớn. Dự báo mưa dông tái diễn trong những ngày đầu nghỉ lễ

Chiều tối 28-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã cập nhật lại thông tin cảnh báo thời tiết trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày.

Theo cảnh báo, tại Bắc bộ, từ chiều tối và đêm 29-8 đến ngày 30-8, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 30 đến đêm 31-8, khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 1 đến 2-9, mưa giảm, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tại Trung bộ, từ ngày 29 đến 30-8, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác chủ yếu ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 38 độ C.

Từ ngày 31-8 đến 2-9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Sau đó mưa giảm dần. TP Huế đến duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và dông rải rác.

Tại Tây Nguyên và Nam bộ, thời tiết cơ bản ổn định như đã dự báo trước đó. Ban ngày có nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là 27-30 độ C, Nam bộ 31-34 độ C.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, người dân tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ cần lưu ý các đợt mưa lớn tập trung từ đêm 30-8 đến 1-9 khi tổ chức hoạt động ngoài trời, đi lại và du lịch.

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Từ khóa

Bắc bộ Bắc Trung bộ mưa to nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 thời tiết

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