Gia Lai: Cháy rừng phòng hộ, giải cứu kịp thời 2 người dân

Đến 20 giờ ngày 27-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tại chỗ đang nỗ lực khống chế đám cháy lớn tại khu vực rừng phòng hộ núi Vũng Chua (tổ dân phố 15, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát khoảng 11 giờ cùng ngày tại khu vực rừng phòng hộ, chủ yếu cây keo tràm. Thời tiết nóng, gió lớn, thực bì khô hanh và nhiều cây chết khô khiến lửa nhanh chóng lan rộng. Khu vực cháy nằm trên núi cao, hiểm trở, cách đồng bằng khoảng 5-7km.

Video hiện trường vụ cháy đang được lực lượng chức năng nỗ lực khống chế vào chiều 27-8

Nhận tin báo, địa phương huy động lực lượng tại chỗ cùng cảnh sát PCCC, quân đội vượt dốc tiếp cận, không để cháy lan xuống khu dân cư.

Lúc cao điểm, đám cháy lan rộng, lửa lớn bùng lên cao

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng phát hiện 2 người dân mắc kẹt trên đỉnh núi, gần khu vực cháy. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, đưa cả 2 người ra khỏi khu vực cháy.

Lực lượng Cảnh sát chữa cháy khống chế đám cháy

Lực lượng quân đội đang tạo ranh cản lửa, không cho đám cháy lan xuống khu dân cư

Theo đại diện chính quyền phường Quy Nhơn Nam, đến 20 giờ, đám cháy cơ bản được khoanh vùng, không có nguy cơ cháy lan xuống khu dân cư. Địa phương đang huy động hàng trăm người tiếp tục khống chế, dập tắt đám cháy.

NGỌC OAI